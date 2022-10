​Jeffrey Dahmer blijft invloedrijk: meer Netflix-abonnees

Netflix zag dit jaar een miljoen abonnees vertrekken, maar blijkbaar heeft het er in het afgelopen kwartaal juist weer heel veel bijgekregen. Er werden in het afgelopen kwartaal maar liefst 2,4 miljoen abonnementen op de streamingdienst afgesloten. De reden? Jeffrey Dahmer.

Dahmer De koelbloedige killer heeft zelf niet opgeroepen tot Netflix kijken: dat kan ook niet. De Amerikaanse seriemoordenaar en berucht necrofiel is zelf vermoord in 1994, maar heeft veel invloed gehad op de wereld. Niet alleen zijn daden, maar ook die van de politie speelden hierin een rol. Dat is ook te zien in de enorm indringende en soms vrij walgelijke serie over Dahmer, die het afgelopen kwartaal op Netflix verscheen. Een serie die volop werd gekeken, maar die misschien nog wel meer werd besproken. Enerzijds waren mensen lovend over het acteerwerk van Evan Peters (bekend van X-Men), anderzijds maakten veel mensen zich zorgen over de slachtoffers en hun nabestaanden. Die lieten ook van zich horen. Sterker nog, zelfs Slachtofferhulp Nederland klom in de pen om Netflix op te roepen de serie te verwijderen. Het zou veelvuldig klachten krijgen van mensen die er problemen mee hebben hoe de slachtoffers van de kannibaal in beeld zijn gebracht.

Populaire moordenaar Monster: The Jeffrey Dahmer Story mag dan enorm controversieel zijn, veel mensen zijn nu eenmaal zo ingesteld dat ze naar de andere rijbaan kijken wanneer daar een ongeluk is gebeurd. Bovendien, zo stelt ook Slachtofferhulp Nederland, wordt er ook nog een enorm geromantiseerd beeld neergezet van Dahmer. Aan de andere kant ‘hoort’ dat helaas bij deze moordenaar: hij is door zijn enorm bizarre en pijnlijke daden een tijdje door sommige mensen gezien als een soort cult-underdog. Vrouwen schreven hem brieven: er was zelfs angst dat mensen hem na zouden doen. Waarschijnlijk is het meest duidelijke bewijs dat Dahmer inderdaad eerder als een soort rockster wordt neergezet dan een monster het feit dat er in de Verenigde Staten allerlei Halloween-pakken van de man zijn gemaakt. Dat was bij de vorige grote Netflix-hit Squid Game nog schattig, omdat dat nep was, maar dit gaat veel mensen een tandje te ver. Bij veel winkels zijn de pakken dan ook uit de schappen gehaald, maar het zal ons niets verbazen als er alsnog veel mensen met een Lee Towers-achtige bril en een wat gedateerde kledingstijl de straat op gaan tijdens het grote griezelevent.

Meer abonnees voor Netflix Het lastige is dat het waarschijnlijk ook Dahmer is die positieve invloed heeft gehad op de abonnee-aantallen van Netflix, al geeft Netflix ook aan dat het naast Dahmer ook het nieuwe seizoen Stranger Things was dat het goed deed. Beide series waren zo veel besproken dat mensen het ook wilden gaan kijken. Netflix kreeg er dus maar liefst 2,4 miljoen abonnees bij en heeft daarbij als het goed is de abonneeverliezen van de eerste helft van het jaar weer helemaal goedgemaakt. Op dit moment is er trouwens een nieuwe hit op de streamingdienst te zien: The Watcher, een horror-achtige thriller met een hoog whodunnit-gehalte. Een thriller die overigens ook gebaseerd is op waargebeurde feiten. Op dit moment heeft Netflix 223 miljoen abonnees en dit kunnen er nog wel eens meer gaan worden als Netflix al zijn ‘nood’-plannen doorzet. De streamingdienst introduceert een goedkoper abonnement met reclames en komt daarnaast met een extra fee bovenop abonnees die hun account delen buiten hun huishouden. Dat abonnement met reclame komt voorlopig nog niet naar Nederland, maar dat extra betalen voor accounts delen buiten je huishouden waarschijnlijk wel. Hier is echter nog geen datum aan verbonden.