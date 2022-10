Goedkoper Netflix-abonnement komt nog niet naar Nederland

Netflix heeft officieel zijn goedkopere abonnement met reclame uit de doeken gedaan. Het verschijnt op 3 november voor ongeveer 5 tot 6 euro per maand. In eerste instantie in 12 landen, waar Nederland helaas niet bij is.

Netflix Basic with ads Het abonnement wordt Netflix Basic with Ads genoemd en het houdt in dat je per uur ongeveer vier tot vijf minuten aan reclames te zien krijgt. Daarnaast heb je geen toegang tot de volledige catalogus aan films en series die Netflix rijk is. Het is dus echt een wat meer uitgeklede versie van de streamingdienst, maar je betaalt er dan ook minder voor. Hiermee hoopt Netflix weer meer abonnees aan te trekken, want dit jaar merkt de streamingdienst pas echt dat het oorlog is. Het heeft dit jaar al 1 miljoen abonnees verloren, die waarschijnlijk zijn overgestapt naar een andere streamingdienst. Door dit abonnement met reclames aan te bieden, hoopt het de mensen terug te lokken naar Netflix, of mensen bijvoorbeeld over de streep te trekken om meerdere streamingdienstabonnementen af te nemen, waaronder dan dus die van de rode N.

Nog niet in Nederland De eerste landen waar dit bijzondere Netflix-abonnement uitkomen, dat zijn de Verenigde Staten, Australië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Korea, Mexico, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Landen heel dicht bij ons, maar helaas worden Nederland en België vooralsnog overgeslagen. Wel kun je nu een schatting maken van wat dit ongeveer bij ons gaat kosten, want in Duitsland betalen mensen er 4,99 euro voor per maand en in Frankrijk 5,99 euro. Spanje hangt daar met 5,49 euro lekker tussenin. Het is overigens niet zo dat Netflix niet zijn hele catalogus opengooit voor het abonnement omdat het het abonnement minder aantrekkelijk wil maken. Het komt door licenties. Netflix is nog bezig om te kijken of het daar iets aan kan doen. De reclames tussendoor duren ongeveer 15 tot 30 seconden en komen zowel voorafgaand aan een serie of film voorbij als tijdens. Het team van Netflix heeft bepaald wanneer er goede ‘pauzemomenten’ in films en series zitten: daar komt blijkbaar geen algoritme aan te pas. Daarnaast is er nog iets dat dit abonnement anders maakt dan de rest: je kunt geen content downloaden en je kunt ook niet in de beste kwaliteit streamen, maar slechts op 720p/HD.

Abonnement met reclame Op zich had Netflix altijd voor ogen om nooit met advertenties te komen, maar het geeft toe dat het nu de abonnee-aantallen zo hard afnemen, geen andere keuze ziet. Het is er ook niet alleen in: ook Disney+ komt met een advertentie-abonnement. Dit abonnement kost hetzelfde als een gewoon Disney+-abonnement, maar het gewone abonnement zal binnenkort flink in prijs gaan stijgen. Netflix heeft nog niet dit soort prijsstijgingen aangegeven. Wanneer dit nieuwe abonnement naar Nederland komt, dat is nog onbekend.