​'Netflix-abonnement met advertenties komt al in november'

Er wordt via bronnen steeds meer bekend over het goedkopere abonnement waarmee Netflix op de proppen komt. We weten inmiddels ongeveer wat het inhoudt, wat het kost en wat overblijft is dan: wanneer kunnen we het verwachten? Dat dachten we al te weten, namelijk ergens in 2023, maar inmiddels lijkt het erop dat dat eerder wordt: november 2022.

Netflix met advertenties

Mogelijk ‘geïnspireerd’ door Disney+ en zijn goedkopere abonnement heeft Netflix waarschijnlijk wat meer gas op zijn goedkopere abonnement gezet. Het zou volgens bronnen al in november met het abonnement met advertenties komen om te zorgen dat het Disney+ net een stapje voor is. Erg slim, want waar het abonnement van Netflix ook daadwerkelijk goedkoper is, is dat van Disney+ in eerste instantie helemaal niet goedkoper. Beiden vragen rond de 8 euro voor het abonnement met advertenties, met als grote verschil dat Netflix over het algemeen qua abonnementen duurder is dan dat bedrag. Disney+ daarentegen gaat de standaardprijzen juist na een paar maanden opvoeren.

2022 was met de komst van HBO Max, ViaPlay en straks ook nog SkyShowtime al een ware oorlog onder streamingdiensten, maar die lijkt nu tot een climax te gaan komen met de introductie van reclame-abonnementen. Hierbij wordt er ongeveer 4 minuten per uur reclame tussen de films en series door afgespeeld, maar er is meer. Bij Netflix betekent het bijvoorbeeld dat je geen toegang krijgt tot alle films en series, naast dat je ook geen films en series kunt downloaden voor offline gebruik. Bij kinderprogramma’s geldt de reclame trouwens niet, dus kleintjes kunnen gewoon doorkijken zonder verstoringen (behalve uiteraard van hun eigen aandachtsspanne).