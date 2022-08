Reclame-abonnement van Disney+ helemaal niet veel goedkoper

Streamingabonnement met reclame

Disney+ heeft vandaag aangekondigd wat het abonnement gaat kosten waarbij je reclames te zien krijgt. Het belooft dat er nooit meer dan 4 minuten voorkomt per uur kijken (en dat is vrij mild), maar tegelijkertijd is de prijs daar wat veel mensen betreft ook naar. Het ‘goedkopere’ abonnement van Disney+ wordt namelijk net zo duur als het huidige normale abonnement nu. Voor de Verenigde Staten is het al aangekondigd: daar kost een normaal abonnement 8 dollar per maand. Het reclame-abonnement? Ook 8 dollar per maand.

Dat klinkt onlogisch, maar dat is het niet per se: de abonnementsprijzen gaan namelijk flink omhoog, waardoor Amerikanen vanaf de herfst 11 dollar per maand kwijt zijn aan hun abonnement op de films en series van Marvel, Star Wars, Disney en Pixar. Dat is nogal een domper. Je betaalt hetzelfde, maar je krijgt er ineens reclame bij. In Nederland hoeven we er gelukkig nog niet aan, maar dat zal waarschijnlijk wel gaan veranderen in het nieuwe jaar. Dan rolt het reclame-abonnement namelijk uit in de rest van de wereld.