Netflix verhoogt nu ook de prijzen in België

Belgische Netflix abonnees zullen voortaan meer moeten betalen voor hun Netflix account. De prijzen van het standaard abonnement gaan van 10,99 euro per maand naar 11,99 euro per maand, wat een stijging is van 9 procent. Premium abonnees gaan van 13,99 euro per maand 15,9 euro per maand, wat een stijging is van 14 procent. Het goedkoopste ‘basic’ abonnement stijgt niet in prijs en blijft 7,99 euro.

Een woordvoerder van Netflix heeft tegenover streamwijzer laten weten dat er momenteel geen plannen zijn voor een prijsverhoging in Nederland.

Waarom blijven de prijzen stijgen?

Niet alleen in België moeten gebruikers meer betalen om Netflix te blijven gebruiken. In andere landen zijn de prijzen de afgelopen tijd ook verhoogd. In de Verenigde Staten steeg de prijs van een abonnement zelfs met 18 procent.

De stijging in de abonnementsprijzen van Netflix komt met name door de investering die het bedrijf doet in eigen content. Het gaat om flinke investeringen in series zoals The Crown en Undercover of films zoals The Irishman. Daarom zien we dit ook terug in de prijzen.

Andere streamingdiensten zoals Apple TV+ en Disney+ zijn meestal goedkoper, maar Netflix blijft het grootste aandeel hebben in de markt, mede omdat het een groot aanbod heeft van zowel bestaande content als Netflix Originals.

De verschillende abonnementen

Het basic abonnement in Nederland kost 7,99 euro per maand en is de goedkoopste optie. Er is geen ondersteuning voor het kijken in HD of Ultra HD en je kunt slechts op één scherm tegelijkertijd kijken. Je hebt wel toegang tot alle films en series op Netflix

Het standaard abonnement kost 10,99 euro per maand en het grote verschil met Basic is dat je films en series kunt kijken in HD, maar helaas niet in Ultra HD. Bij een standaard abonnement kun je op twee schermen tegelijk kijken.

Het duurste abonnement is het Premium abonnement, wat 13,99 euro per maand kost. Bij een premiumabonnement kunnen gebruikers het gehele aanbod bekijken op zowel HD als Ultra HD, op maximaal vier schermen tegelijk.

Nederlandse Netflix Originals

Na Undercover is er vandaag een tweede Nederlandse Netflix Original uitgebracht: Ares. De serie heeft een Nederlandse primeur, want vanaf het moment dat Ares online komt is hij maar liefst in 190 landen te zien. Dat is voor een Nederlandse productie ongekend.