Nederlandse Netflix serie Ares huiveringwekkende psychologische horror

Vanaf vrijdag 17 januari kunnen we in Nederland gaan kijken naar de nieuwste Netflix-serie Ares die geheel in Nederland is opgenomen. De serie die bestaat uit acht afleveringen van een half uur heeft nog een primeur, want vanaf het moment dat Ares online komt is hij maar liefst in 190 landen te zien. Dat is voor een Nederlandse productie ongekend. Of Ares net zo’n succes gaat worden als Undercover , die andere Nederlands/Vlaamse Netflix serie moeten we nog gaan afwachten. De scenario’s hebben sowieso weinig met elkaar te maken. Ares is een huiveringwekkende psychologische horror serie zoals we deze ook nog niet hier hebben gezien. Het is ook moeilijk aan te geven door welke series de bedenkers zich hebben laten inspireren. Ares heeft zeker niet de ingetogenheid die we kennen van Scandinavische thrillers . Een categorie op zich en ongekend populair op Netflix.

Studentenvereniging

Ares is spannend maar bevat ook een forse portie horror. De vraag bij dit laatste is altijd of het spannende of huiveringwekkende horror is. Ares raakt duidelijk beide aan, hetgeen de spanning alleen maar ten goede komt. In Ares worden de hoofdrolspelers Jacob (Tobias Kersloot) en Rosa (Jade Olieberg) uitgenodigd om zich bij Amsterdamse studentengenootschap aan te sluiten. Ares is echter geen elitaire studentenvereniging maar blijkbaar een geheim genootschap met op z’n zacht gezegd een bijzondere eigen aanpak. Ares heeft dan ook helemaal niets met een uit de hand gelopen ontgroening vereniging te maken.

Ares ga je bingen

Ondanks dat het in het begin allemaal leuk en aardig is verdwijnt Rosa op mysterieuze wijze. Niemand heeft ook maar enig idee maar langzaam wordt het toch duidelijk dat het geheimzinnige Ares achter haar verdwijning zit. Om daarachter komen moeten eerst de geheimen, verbonden zijn aan de soms donkere Nederlandse geschiedenis worden verbonden zijn aan de Nederlandse geschiedenis worden uitgeplozen. Nederlandser kan haast niet denk je tegelijkertijd. Zonder dat het een geschiedenisles wordt komt er echter genoeg voorbij waarin je verbaasd zult staan. Het lijkt vanzelfsprekend dat de naam Ares ergens ook in onze geschiedenis opduikt maar niets is minder waar. Ares is volgens de Griekse Mythologie de god van de oorlog, die de Romeinen Mars noemden.

Veel over het verdere verloop van de serie moet je eigenlijk niet weten. Door de lengte van de acht afleveringen (duur 30 min.) ga je Ares vrijwel zeker bingen.