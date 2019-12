Nieuwe Scandinavische thrillers en series op Netflix voor de feestdagen

Het is alweer even geleden dat we onze favoriete Scandinavische thrillers hebben gedeeld. Het aantal liefhebbers van het deze series is nog steeds groeiende. En mede door Netflix zijn ze zeker in populariteit gegroeid. Veel van deze series (steeds vaker zijn het coproducties vanuit Scandinavië met landen in West-Europa) worden uitgebracht door Lumière. Het Lumière platform lanceerde ook tevens een eigen platform Lumière series.

Bekende series die onder dit label zijn uitgegeven zijn o.a. The Iron Lady (Lloyd), Millennium (Stieg Larsson-trilogie) en series zoals The Bridge, Borgen, Trapped, The Team, Gomorra, The Killing en nog veel meer. Bij deze reeks kunnen we nu zeker ook de films die zijn gebaseerd op misdaadromans van Jussi Adler-Olsen over Sectie Q van de Deense recherche toevoegen. Van de boeken zijn alleen al in Nederland meer dan een miljoen exemplaren van verkocht. Ook de verfilmingen scoren record na record.





Serie Q op Netflix

Op Netflix kun je nu 4 losse films van Serie Q gaan bekijken die wel met elkaar verbonden zijn. De films zijn bekend geworden onder de namen: De vrouw in de kooi, De fazantenmoordenaars, De noodkreet in de fles en Dossier 64. Op Netflix hebben deze films de Engelse de titels: The keeper of lost causes, The absent one, A conspiracy of faith en The purity of vengeance. Hieronder vindt je een korte beschrijving van de afleveringen. De films hebben soms een lengte van bijna twee uur.