Below the Surface, het spannende seizoen 2 nu al op Netflix

Na de dramatische afloop van de gijzeling in het eerste seizoen van Below the Surface te zien op Netflix houdt Philip het voorlopig voor gezien en krijgt hij zelfs een nieuwe relatie. Of die relatie een heel lang leven gaat krijgen blijft voor de serie. Al heel snel valt hij terug in zijn oude leven als een inmiddels omstreden vluchtelinge, June al-Baqee uit Syrië die tegen ISIS heeft gevochten, en inmiddels studente politicologie in Denemarken is, contact met hem zoekt. June wordt echter gekidnapped voor het huis van de nieuwe vriendin van Philip en heeft een premie op haar hoofd. Drie Islamitische terroristen zijn naar Denemarken gekomen om die premie te innen. De zoektocht leidt Philip naar een passagiersveerboot op weg naar Zweden waar de terroristen alle passagiers gijzelen Philip raakt opgesloten in een vriezer van de keuken. De ontvoerders dwingen tegelijkertijd June om de locatie van haar telefoon te onthullen, die bestaat uit materiaal uit Syrië. De kidnappers waarschuwen de Deense inlichtingendienst dat als er een poging wordt gedaan om de gijzelaars op de veerboot te redden, ze allemaal zullen worden gedood. Wanneer de situatie nog verder escaleert belandt Philip in een internationale politieke crisis. Hij beseft dat hij niet alleen moet vechten voor het leven van de passagiers en zijn vrienden, maar ook voor dat van hemzelf.

Below the Surface series

Below the Surface seizoen 2 is een regelrechte binger. Het nadeel is dat als je het eerste seizoen hebt gezien je smacht naar het tweede seizoen. De bedenkers Søren Sveistrup (bekend van The Killing) en Adam Price (Borgen) hebben duidelijk een nieuwe formule gevonden in het genre van Scandinavische Thrillers. Below the Surface is minder ingetogen, misschien en wat minder met de soms beklemmende spanning die juiste de series vaak zo spannend maakt. Maar het tempo en de verhaallijn zorgt ervoor dat je blijft kijken. Het is een inkopper maar alles lijkt erop dat de bedenkers nog niet klaar zijn met de formule van Below the Surface. Kijken dus!