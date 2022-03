​Zoveel streamingdiensten: zijn reclames de oplossing?

Het ging met Videoland, Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video nog wel goed, maar het is enorm moeilijk om tussen alle streamingdiensten nog het bos te zien. Zeker nu we ook HBO Max en ViaPlay hebben en er ondertussen ook nog AppleTV+, Discovery+ en NPO Start is. Op zich is het allang niet meer zo dat mensen maar één streamingdienst hebben, maar het wordt met al die diensten bij elkaar wel een dure exercitie. Dat zien streamingdiensten ook en dit is wat ze eraan doen.

Reclames op streamingdiensten

De nieuwe sleutel tot succes schijnt te zitten in reclames. Hoewel HBO Max het in Nederland niet heeft, is er in Amerika een goedkoper abonnement waarbij je wel commercials tussendoor te zien krijgt. Ook Disney+ komt nu met een goedkoper abonnement waarbij je wel reclames moet verduren. Ook dit is in eerste instantie alleen nog beschikbaar in de Verenigde Staten. Toch kunnen we op het gebied van entertainment wel stellen dat de Verenigde Staten vaak ons voorland zijn, dus dat dat ook op een bepaald moment naar Nederland komt, is aannemelijk. Bovendien heeft onze eigen streamingdienst Videoland het wel al, de optie om voor de helft van de prijs naar series te kijken met reclames tussendoor.

Dat zou fijn zijn voor bedrijven die van oudsher reclame maken op televisie. Hoewel er nog steeds veel naar televisie wordt gekeken, beginnen mensen zich wel vaker achter de oren te krabben: is het met al die streamingdiensten nog wel nodig om televisie te hebben? Dat komt niet alleen door Netflix, maar bijvoorbeeld ook door het feit dat je RTL4-programma’s kunt zien op Videoland en NPO-programma’s kunt terugkijken via NPO Start. Er is ook om die reden minder behoefte aan gewone televisie.