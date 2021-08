De kabel doorknippen is anno 2021 helemaal zo eng nog niet

Het leven zonder een televisie-abonnement is helemaal zo slecht nog niet. Natuurlijk zijn er dingen die je op streamingdiensten niet krijgt, maar je hoeft televisie in principe niet heel erg te missen. Dit is waarom je kabel doorknippen in 2021 helemaal zo eng nog niet is.



Streamingdiensten bieden volop entertainment

De hoofdreden om de kabel door te knippen, dat is dat we op dit moment heel anders televisiekijken. Dankzij de komst van streamingdiensten hebben we immers veel meer keuze in amusement. Waarom zou je wachten tot Temptation Island op de RTL te zien is, als je de afleveringen ook eerder al kunt zien op Videoland? Zeker als je bang bent dat je commerciële televisie te veel gaat missen, dan is Videoland een perfecte streamingdienst voor je. Maar je zal ook merken dat je alleen al met Netflix genoeg te kijken hebt en televisie waarschijnlijk nagenoeg niet zal missen.

Je kunt altijd nog NPO 1, 2 en 3 streamen

Als je behoefte hebt aan actualiteitenprogramma’s, dan heb je helemaal niet zoveel nodig. Je kunt altijd de NPO-app gebruiken op je smart-tv of streamen vanaf je mobiel. Zo kun je toch gewoon naar Heel Holland Bakt kijken, De Slimste Mens, First Dates, het NOS-journaal of de vele actualiteitenprogramma’s die de NPO rijk is. Je kunt in de NPO-app ook vanalles terugkijken, dus je kunt zelfs televisie bingen als je dat wil.

Kabel-tv verdwijnt niet uit je leven

Het feit dat je zelf niet maandelijks betaalt voor je televisie-abonnement, hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je de rest van je leven geen SBS6 of RTL4 meer kunt kijken. Misschien zie je The Voice of Holland gezellig als je op een vrijdagavond gaat borrelen met vrienden, of kun je Hart van Nederland een keertje kijken als je in een bungalowpark in Nederland verblijft. En, we noemen hem nog een keer: Videoland is de RTL-streamingdienst en daarop is ook de content van die zenders te zien.