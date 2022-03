Goedkopere variant van Disney+ krijgt advertenties

Disney heeft bekend gemaakt dat het de toegang tot haar streaming videodienst Disney+ wil verbreden door een goedkoper abonnement te gaan aanbieden. In ruil voor die lagere abonnementsprijs moeten klanten dan wel op de koop toenemen dat films en series onderbroken zullen worden door advertenties. Disney wil deze goedkopere abonnementsvorm nog voor het eind van dit jaar (2022) al in de VS introduceren . De internationale uitrol staat voor 2023 gepland.

Wat moet dat dan kosten?

De vraag is hoeveel ‘korting’ Disney gaat geven op een Disney+ abonnement mét advertenties. Daarover wordt nog niets gemeld. Op dit moment kost een abonnement op Disney+ € 8,99 per maand (of € 89,90 als je voor een heel jaar vooruit betaald). Ter vergelijk, een abonnement op Hulu, zonder advertenties, kost in de VS $ 12,99 per maand. De variant met advertenties wordt aangeboden voor $ 6,99 per maand.

Het aanbieden van een advertentie ondersteunde versie van Disney+ is voor Disney een volgende stap om haar doelstellingen voor de toekomst te kunnen behalen, zo stelt het bedrijf. Een van die doelstellingen is om voor het eind van 2024 tussen de 230 en 260 miljoen abonnees te hebben.