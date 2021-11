Disney+ lijkt eindelijk op een echte streamingdienst

Twee jaar geleden hadden we in Nederland de primeur: we mochten als eerste land Disney+ testen. Het begon met een streamingdienst waarop vooral Disney-legacy te zien was, zoals de klassieke tekenfilms, de Star Wars-films en allerlei Marvel-blockbusters. Veel content was vooral geënt op kinderen, maar inmiddels is Disney+ mede dankzij de aankoop van Fox uitgegroeid tot prima streamingdienst.

Hierdoor is het veel meer een streamingdienst geworden waarbij het woord bingen past, in plaats van slechts een bieb met daarin de geliefde films van Disney. Het is nog steeds moeilijk om je niet door Toy Story, Ratatouille en Belle en het Beest te laten verleiden wanneer je de app opent, maar er is in ieder geval aanzienlijk meer te zien. Zeker toen het eerste seizoen The Mandalorian, leek het soms net alsof je Disney+ had uitgespeeld wanneer je die klaar had, maar inmiddels kun je dat onmogelijk nog zeggen.

Hoewel je bij Fox waarschijnlijk vooral moet denken aan The Simpsons (die trouwens ook op de streamingdienst te vinden zijn), heeft het bijvoorbeeld ook veel andere content van de televisiezender Fox. Zo kun je The Walking Dead vinden op Disney+, maar ook Lost, Atlanta, Empire, alle seizoenen van How I Met Your Mother en films als Braveheart, Deadpool, Alien en Die Hard.

Disney en Fox

Veel mensen waren huiverig toen Disney Fox kocht en ergens is dat begrijpelijk: het almachtige entertainmentbedrijf wordt er alleen maar machtiger door. Tegelijkertijd had Disney+ wel écht een boost nodig om van bibliotheek naar bingewaardig te gaan. In de tussentijd hielpen successen als The Mandalorian en WandaVision enorm, maar eigenlijk kunnen we nu, twee jaar na dato, pas echt zeggen dat Disney+ een volwaardige streamingdienst is.

Een streamingdienst die niet alleen maar om Disney draait, maar naar een hoger niveau is getild. Voor Disney-fans zijn al die documentairereeksen over hoe de pretparken tot stand kwamen en waar de props van de films zoal zijn gebleven heel interessant, maar voor veel andere mensen was het juist iets dat ze misschien wel heeft weggejaagd bij de streamingdienst.