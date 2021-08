Disney+ maakt ondanks een verdubbeling van het aantal abonnees nog geen winst

Vergeleken met een jaar geleden viel het verlies wel ruim de helft lager uit. Kijkend naar de afgelopen drie kwartalen bedroeg het verlies op de streaming video diensten nog altijd iets meer dan 1 miljard dollar. Een jaar geleden was dat over dezelfde periode ruim 2,5 miljard dollar.

Die forse groei betekent overigens nog niet dat Disney ook al winst maakt met haar streaming video diensten. Naast Disney+ heeft het bedrijf ook de streamingdiensten ESPN+ en Hulu in haar portfolio. Het verlies daalt wel, maar er wordt dus nog steeds geld op toegelegd. Alleen al in het afgelopen kwartaal bedroeg het verlies een kleine 300 miljoen dollar.

Disney heeft vandaag haar meest recente kwartaalcijfers gepubliceerd (pdf). Het meest opvallende resultaat is de verdubbeling van het aantal consumenten dat een abonnement heeft op de streamingdienst Disney+. In juli van dit jaar stond de teller op 116 miljoen. Een jaar eerder waren dat er nog 57,5 miljoen.

Disney+ omzet per klant blijft laag

In Nederland kost een abonnement op Disney+ € 6,99 per maand of, als je per jaar betaalt, € 69,99 per 12 maanden. Wereldwijd gerekend betalen klanten gemiddeld $ 4,17 per maand voor een abonnement op Disney+.

Qua omzet is Hulu overduidelijk de dienst met de meeste potentie. Die klanten betalen voor een SVOD-only Hulu abonnement gemiddeld $ 13,15. Voor Live TV + SVOD ligt de gemiddelde abonnementsprijs op $ 84,09 per maand. Helaas voor Disney verkoop het bedrijf simpelweg te weinig Hulu abonnementen, respectievelijk 39,1 (SVOD) en 3,7 miljoen (Live TV + SVOD), om het verlies op Disney+ helemaal weg te poetsen.