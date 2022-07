Waarschijnlijk minder content op goedkope reclameversie Netflix

Kijk je reikhalzend uit naar de dag dat Netflix met zijn goedkopere abonnement komt met advertenties? Juich niet te vroeg, want de streamingdienst zal niet alleen in dat opzicht veranderen. Er zouden ook minder films en series in deze goedkopere variant zitten.

Netflix is wel helder over de incompleetheid van de bieb voor mensen die minder betalen: "Er is een aantal dingen die er niet opstaan - waar we met de studio's over in gesprek zijn - maar als we het product vandaag zouden lanceren, zullen de leden met een advertentie-abonnement een geweldige ervaring hebben. We zullen wat extra content vrijmaken, maar zeker niet alles, maar we denken niet dat het een materiële tegenvaller is voor de business." Geen materiële tegenvaller dus, belooft Flix: maar het is natuurlijk de vraag of dat ook zo wordt opgevat. Als in Nederland bijvoorbeeld geen Undercover op Netflix staat, dan zou dat al invloed kunnen hebben.

Hoewel Netflix zelf spreekt over ‘het grote deel van de bieb’ waarmee het goedkopere abonnement met advertenties live zou gaan, betekent het dus wel dat je ook series en films mist. Wanneer de rode N precies met zijn nieuwe abonnement komt, dat is nog onbekend, maar het staat in de startblokken om dit snel te lanceren. Toch wordt er ook gezegd dat Netflix hier pas begin 2023 mee komt. Het komt in augustus wel al met de regel dat je huishoudens buiten jouw adres apart moet toevoegen à 3 euro per maand.

Goedkoper Netflix-abonnement

De streamingdienst maakt dit abonnement niet per sé beschikbaar omdat het mensen tegemoet wil komen: het heeft geld nodig. Het wil zijn abonnees behouden, zeker nu steeds meer mensen zich abonneren op meerdere streamingdiensten. Netflix van 8 euro per maand tikt wel aan als je er ook nog een paar andere streamingdiensten van ongeveer diezelfde prijs bij hebt. Advertenties moeten soelaas bieden: zo blijft het abonnement goedkoop, en zal je alleen moeten stellen met reclame-uitingen door de streamingdienst heen. Hoe die reclames eruit gaan zien is echter nog afwachten: zit het alleen in het menu, of krijg je straks ‘reclame’ tussen bepaalde series of films?

In ieder geval zal de nieuwe abonnementsvorm in de smaak vallen bij veel mensen, die toch liever niet te veel geld willen spenderen aan hun series en films. Maar de vraag rijst wel wat er gebeurt als bepaalde content er niet op staat: Stranger Things is van Netflix zelf, dat zal toch haast wel van de partij zijn? Het is toch lullig als er een nieuw seizoen online verschijnt en je die met dat goedkopere abonnement helemaal niet kunt bekijken.

Wat wel bekend is over het nieuwe abonnement, dat is dat Netflix ervoor samenwerkt met Microsoft. Microsoft heeft volgens Netflix de bewezen capaciteit om al zijn advertentiebehoeften te ondersteunen terwijl ze samenwerken om een nieuw advertentie-ondersteund aanbod op te bouwen. Netflix zegt enerzijds dat het abonnement zo live kan gaan, maar tegelijkertijd zegt het: "Het is nog vroeg en we hebben nog veel werk voor de boeg. Maar ons doel op lange termijn is duidelijk. Meer keuze voor consumenten en een premium, beter dan lineaire TV-ervaring voor adverteerders. We zijn verheugd met Microsoft samen te werken om deze nieuwe dienst tot leven te brengen."

Wij zijn vooral benieuwd hoeveel leven er op die advertentie-Netflix is qua content. We kunnen niet wachten tot we meer horen over deze inmiddels veelbesproken optie binnen de streamingdienst.