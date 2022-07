​Netflix zet volgende stap tegen accounts delen

In Zuid-Amerika is het toevoegen van een extra huishouden goedkoper dan in de rest van de wereld, maar dat heeft ook te maken met de levenskosten in die landen. In Argentinië kost het ongeveer 1,20 euro om het toe te voegen versus 3 euro in de rest van de wereld. Het gaat om een maandbedrag, dus als je abonnement 8 euro per maand kost, dan gaat het flink omhoog met 3 euro per maand. Maar, juist als je een abonnement deelt dan is de kans aanwezig dat je de abonnementskosten deelt, waardoor die juist relatief goedkoper worden.

Netflix weet waar je woont

Vergis je niet, dit is niet iets wat pas eind dit jaar wordt geïntroduceerd. Vanaf 22 augustus is het al bij het inloggen op Netflix zo dat je moet betalen. Zodra je niet je standaard televisie van thuis gebruikt, maar bijvoorbeeld een televisie bij iemand anders thuis, dan krijg je de vraag om een extra huishouden aan je abonnement toe te voegen voor dat bedrag van 3 euro. Gaat het echter om een vakantieadres waar je maar een of twee weken verblijft, dan hoef je niet te betalen (tenzij je account al eerder op die locatie is ingelogd). Blijf je langer of was je al eerder ingelogd, dan wordt Netflix op jouw account op die televisie geblokkeerd tot je die extra toeslag van 3 euro betaalt.

De hamvraag is natuurlijk: hoe weet Netflix wat jouw huis is? Dat weet het door IP-adressen te gebruiken, toestel-identificatienummers en activiteit op het account. We zijn toch wel gewoontedieren die vaak op dezelfde toestellen Netflix gebruiken en dat in combinatie met een IP-adres is inderdaad veelzeggend. Maar, wat als je beste vriend waarmee je je account deelt nog veel fanatieker Netflixt? Jij ziet dan bij jou thuis de melding dat er te veel huishoudens zijn dit het account gebruiken. Zorg dan dat je checkt of je wel op hetzelfde internet en dat je niet per ongeluk op een VPN zit. Als het goed is moet Netflix jouw huishouden wel herkennen en anders moet je toch eens met je vriend gaan praten.