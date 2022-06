Netflix’ strijd tegen account sharing kan verkeerd uitpakken

Sterker nog, Netflix heeft dat al aangekondigd en en test de nieuwe policy momenteel in enkele Zuid-Amerikaanse landen (Peru, Chili en Costa Rica). Dat verloopt nog niet helemaal vlekkeloos , maar feit is wel dat het delen van een Netflix accout, buiten je eigen huishouden, uiteindelijk verleden tijd wordt. Maar, of dat Netflix ook meer omzet (en klanten) gaat opleveren, of dat het juist averechts werkt, dat is nog maar de vraag.

De meeste sVOD providers, zoals Netflix, hebben deze vorm van account sharing jarenlang gedoogd. Mede omdat deze diensten elk jaar nog steeds vele miljoenen nieuwe klanten binnensleepten. Echter, nu die groei er een beetje uit is – Netflix zag haar klantenbestand onlangs voor het eerst in tien jaar krimpen – wordt de kans steeds groter dat het delen van een account, buiten je eigen huishouden, toch aangepakt gaat worden.

Het is een van de manieren op de kosten voor streaming (video) diensten binnen de perken te houden. Bij Netflix bijvoorbeeld, neem je dan een premium account, waarmee je op meerdere schermen tegelijk kunt kijken, en deel je dat vervolgens met meerdere personen zoals vrienden of familie. Iedereen betaalt dan zijn deel van de abonnementskosten. Doe je dat ook met andere sVOD-diensten, dan kan je dat zomaar eens vele tientallen euro’s per jaar schelen. Voor de heavy streamers kan dat voordeel oplopen tot honderden euro’s.

Paar euro voor extra abbo

Om te voorkomen dat klanten massaal weglopen wanneer het delen van accounts aangepakt wordt, heeft Netflix een soort van oplossing bedacht. Voor een paar euro per maand, bovenop de normale abonnementsprijs - kun je straks een of twee ‘extern bruikbare inlogcodes’ kopen. In de testlanden schommelen de tarieven daarvoor tussen de 2 en 2,5 euro. Daarmee kun je dan ook op andere adressen Netflixen. Of dit echter dé beste oplossing wordt, is nog maar de vraag.

Ik bedoel, een Premium Netflix account, met vier schermen, kost nu €15,99. Stel, je deelt dat met drie man, dan betaal je dus 5,33 per persoon. Moet je straks hier in Nederland €2,99 extra betalen om het account ook op adressen te kunnen gebruiken, dan wordt dat dus €6,33 per persoon. Maar… dan hoef je ook geen Premium account meer te nemen – tenzij Netflix dat gaat eisen, maar dat is nog allerminst zeker. Met een Standaard account (€11,99), plus de ‘externe schermen’ optie van € 2,99, ben je dan met z’n drieen zelfs nog iets goedkoper uit dan nu. Scheelt 33 cent per maand. Zoals gezegd, het zal nog moeten blijken hoe Netflix het account sharing ‘probleem’ uiteindelijk gaat aanpakken.

Gaan we meer ‘switchen’?

Er is nog iets waar Netflix voor moet waken. Account sharing zorgt er volgens mij ook voor dat klanten die hun account met anderen delen, minder snel zullen switchen tussen verschillende streaming diensten. Dat switchen is namelijk ook een handige manier om geld te besparen. Voorbeeld: Je neemt 3 maanden Netflix en als je alles gekeken hebt, switch je naar drie maanden Videoland, gevolgd door drie maanden Disney+, etc. Dat vergt enige planning en het kost je elke drie maanden – zeker als je meerdere streaming diensten hebt – wat tijd met opzeggen en ‘aansluiten’. Iets dat nog iets ingewikkelder wordt wanneer je je account met meerdere personen deelt.

Als account sharing geen optie meer is, dan kan het zomaar eens gebeuren dat veel meer Netflix abonnees overstappen op het ‘switch’-model. En dan kost het tegenhouden van het delen van accounts Netflix uiteindelijk meer dan dat het de dienst gaat opleveren.