Netflix ziet voor het eerst meer abonnees gaan dan komen

Wie kent hem nog, Corporal Jones van Dad’s Army (Daar Komen de Schutters)? Op momenten dat er iets niet ging zoals verwacht zorgde hij met zijn roep om vooral niet in paniek te raken juist voor extra paniek. Ik weet ook niet waarom ik daar als eerste aan moest denken bij het lezen van het nieuws dat Netflix voor het eerst in meer dan tien jaar meer abonnees zag gaan dan komen. Je kunt wel zeggen dat dit een onverwachte ontwikkeling is. En hoewel ze zeker nog niet in paniek hoeven te raken bij de grootste en meest populaire streaming video dienst, hebben ze wel degelijk reden om zich een beetje zorgen te maken.

Daling ingezet, en gaat doorzetten

In het eerste kwartaal van dit jaar zag Netflix het aantal abonnees met 200.000 dalen naar 221,64 miljoen. Op die aantallen is dat natuurlijk ‘klein bier’. Echter het is meer dan tien jaar geleden dat Netflix haar abonneebestand zag krimpen. En, zo laat Netflix haar investeerders en aandeehouders alvast weten, daar blijft het niet bij. Voor het lopende kwartaal (Q2 2022) verwacht de sVOD aanbieder dat nog eens zo’n 2 miljoen abonnees Netflix vaarwel zeggen.

Zoals gezegd, dat is nog altijd geen reden voor paniek. Netflix schrijft de daling deels toe aan de verhoging van de abonnementsprijzen. Alleen in Canada en de VS verdwenen het afgelopen kwartaal zo’n 600.000 abonnees. In de rest van de wereld was er dus nog altijd een lichte stijging van het aantal abonnees, maar niets vergeleken met de ruim 14 miljoen abonnees die Netflix er in 2021 bij kreeg. En niet voldoende om een netto daling van het aantal abonnees te voorkomen.

Wat volgens Netflix ook bijdraagt aan de dalende abonnee-aantallen, is het einde van de coronapandemie. Door de lockdowns en reisbeperkingen zag Netflix in 2020 en 2021 een onnatuurlijk hoge toename van het aantal klanten. Mensen zaten thuis, konden niet naar de bioscoop, op vakantie of op stap en gingen daarom maar voor de tv zitten. Bingen werd een nog populairder tijdverdrijf en daar plukte sVOD-aanbieders als Netflix de vruchten van. Nu de coronapandemie, en daarmee ook de lockdowns en reis- en contactbeperkingen, verleden tijd zijn, is het niet meer dan normaal dat veel mensen hun sVOD-abonnement(en) weer opzeggen.

Allebei plausibele verklaringen, maar feit is ook dat Netflix bij aanvang van dit jaar nog verwachtte dat de dienst in de eerste drie maanden netto 2,5 miljoen abonnees erbij zou krijgen. Nah ja, voortschrijdend inzicht zullen we het maar noemen. Don't panic! Ow ja, en voor wie niet (meer) weet wie die Cpl Jones was, staat hieronder een geheugensteuntje.