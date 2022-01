Netflix groeit nog steeds, maar niet meer zo snel

In 2021 is heel de Nederlandse bevolking abonnee geworden van Netflix. Uhm… pardon? Nou, zo zou je de groei van het aantal betalende Netflix klanten, wereldwijd, ook kunnen beschrijven. De streaming dienst kon namelijk 18 miljoen nieuwe abonnees verwelkomen. Toch is dat, vergeleken met de jaren daarvoor, een relatief bescheiden groei. 2020 was een topjaar met ruim 37 miljoen nieuwe abonnees, maar dat was vooral ook te danken aan de corona pandemie. Tussen maart en mei van dat jaar namen zo’n 20 miljoen mensen een Netflix abonnement.

Groei vlakt af

In 2018 en 2019 kende Netflix relatief stabiele groeicijfers. In beide jaren kwamen er rond de 28 miljoen nieuwe abonnees bij. In dat licht bezien is 2021 dus een beetje een tegenvaller voor de streaming dienst. De groei vlakt duidelijk af. Dat is overigens ook de verwachting voor dit jaar. In het eerste kwartaal van 2022 denkt Netflix zo’n 2,5 miljoen nieuwe abonnees te mogen verwelkomen. Een jaar geleden waren dat er nog 4 miljoen.

Eind 2021 telde de streaming diens 222 miljoen betaalde abonnees, goed voor een jaaromzet van ruim 29,7 miljard dollar en een stijging van 19 procent vergeleken met het jaar daarvoor.