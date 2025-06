Netflix wordt steeds meer tv: komt met lineair kanaal in Frankrijk

Netflix is in Frankrijk begonnen met iets wat niemand een paar jaar geleden had voorspeld: lineaire televisie. In samenwerking met de Franse zender TF1 biedt de streamingdienst vanaf de zomer 2026 een nieuw kanaal aan waarop kijkers gewoon kunnen zappen. Geen keuzestress, geen eindeloze rijen thumbnails – maar ouderwets ‘aanzetten en kijken’. Hiermee keert Netflix deels terug naar de wortels van televisie, in een tijdperk waarin keuzemoeheid en live beleving weer belangrijker worden.

Wat is er precies nieuw?

Naast het nieuwe lineaire kanaal is TF1+ – de streamingtak van TF1 – nu volledig geïntegreerd in de Franse versie van de Netflix-app. Dat betekent dat Netflix-leden toegang krijgen tot zowel live tv-kanalen als on-demand content van TF1, allemaal zonder de app te verlaten. Kijkers kunnen hierdoor genieten van populaire programma’s als Koh-Lanta, The Voice, Demain nous appartient, sportwedstrijden en premium drama zoals Broceliande en Erica.

Waarom juist nu?

Er zijn meerdere redenen waarom Netflix deze stap zet:

Keuzemoeheid onder gebruikers: Mensen willen soms simpelweg iets aanzetten zonder zelf te hoeven kiezen.

Meer live-content en sport: Denk aan Netflix’ recente NFL-uitzendingen zoals de ‘Beyoncé Bowl‘.

Advertentie-inkomsten: Een lineair kanaal en TF1-content bieden nieuwe advertentiemogelijkheden.

Concurrentiedruk: Amazon, Disney+ en YouTube investeren ook in hybride modellen van on-demand en live tv.

“Dit is een unieke samenwerking waarin we het beste entertainment combineren met de beste ontdekkingservaring,” aldus Greg Peters, co-CEO van Netflix. “Door samen te werken met de grootste omroep van Frankrijk geven we Franse kijkers nóg meer redenen om elke dag naar Netflix te komen.”

Rodolphe Belmer, CEO van TF1 Group, voegt toe: “Deze ongeziene alliantie stelt onze premium content in staat een ongekend groot publiek te bereiken. Het versterkt niet alleen onze zichtbaarheid, maar opent ook nieuwe advertentiekansen binnen een ecosysteem dat onze TF1+ perfect aanvult.”

Wat betekent dit voor de toekomst?

Met deze samenwerking breidt Netflix zijn rol uit van on-demand platform naar volwaardige mediaspeler die ook live-ervaringen en lineaire content aanbiedt. Het succes in Frankrijk zal naar verwachting bepalen of dit model ook in andere markten wordt uitgerold. In een streamingtijdperk waar alles on demand was, bewijst Netflix dat ouderwets zappen weer helemaal terug kan zijn – met een moderne twist.