Netflix scoort met Beyoncé Bowl: de halftime show staat snel op Netflix

HBCU-trots met de Ocean of Soul Marching Band

De show bereikte een hoogtepunt met een optreden van bijna 200 leden van de Ocean of Soul Marching Band van de Texas Southern University. Deze wereldberoemde HBCU-band bracht krachtige muziek, precisie en choreografie naar het podium en zorgde voor een onvergetelijk spektakel.

Beyoncé’s nalatenschap bij de NFL

Beyoncé is geen onbekende bij NFL-halftime-shows. Ze trad op tijdens twee Super Bowls: in 2013 in New Orleans, samen met Destiny’s Child, en in 2016 in Santa Clara, samen met Coldplay en Bruno Mars. Beide optredens trokken recordaantallen kijkers en bevestigden haar status als een van de grootste entertainers ter wereld.

Een toekomst vol live-evenementen op Netflix

Met het succes van de “Beyoncé Bowl” lijkt Netflix klaar om verder te investeren in live-evenementen. Het platform heeft al aangekondigd dat de volledige halftime-show later deze week als op zichzelf staande special te zien zal zijn. Fans kunnen alle details vinden op de speciale pagina: Netflix.com/BeyonceBowl.

De combinatie van sport, muziek en streaming opent nieuwe deuren voor Netflix en bewijst dat live-evenementen een vaste plek hebben in de toekomst van entertainment.