Lineaire tv is eindig, maar streaming is uiteindelijk duurder

Netflix, Videoland, NLZiet, Disney+, Amazon Prime, Discovery+, Pathé Thuis, Apple TV, YouTube Premium, HBO Plus, ESPN Compleet, GCN+, HBO Max en NPO Plus. Het zijn allemaal zogenoemde streaming video on demand (sVOD) diensten die uiteindelijk het einde zouden moeten betekenen voor lineaire tv. Wat, met Netflix en Internet TV, ooit begon als een voordelig alternatief met als grootste voordeel dat je zelf kunt bepalen wat je wanneer kijkt, is inmiddels verworden tot de nieuwe standaard.

Vrijheid kost geld

Maar is dat nog wel zo? De eigen controle over wat je wanneer kijkt, staat buiten kijf, maar daarvoor heb je al lang niet meer genoeg aan een paar abonnementen van sVOD aanbieders. Abonnementen die, zo zagen we vorige week bij Netflix, soms in één klap zomaar 10 tot 15 procent duurder worden. Dan vallen de prijsverhogingen (2 tot 4%) van Ziggo en andere traditionele tv-aanbieders, waar ook elk jaar veel over geklaagd wordt, ineens best mee.

Als je alles wilt kunnen zien wat in het aanbod van een uitgebreid tv-abonnement van providers als KPN, Ziggo, Caiway of T-Mobile zit, dan ben je, per maand, veel duurder uit. Om nog maar te zwijgen van de abonnementen die liefhebbers van live voetbal, formule1, tennis en andere sporten moeten afsluiten als ze hun traditionele tv-abonnement opzeggen.

Uiteraard is het niet nodig, en zelfs onzin, om een abonnement te nemen op élke sVOD dienst. Maar als je films, series, de Nederlandse omroepen en live voetbal en formule1 wilt kijken dan zul je op z’n minst een zestal streaming diensten en -abonnementen nodig hebben. Met een gemiddelde prijs van 10 euro – wat aan de lage kant is met de sportdiensten erbij - betaal je dan dus minimaal 60 euro per maand. Dat is op dit moment nog ongeveer hetzelfde als de kosten voor een uitgebreid tv-abonnement met 50 – 70 tv-zenders, films, series, eredivisie en formule 1.

sVOD uiteindelijk duurder?

Maar, aan drie of vier streaming abonnementen voor tv-zenders, films en series heeft de gemiddelde bingewatcher natuurlijk niet genoeg. De crux zit hem hier in het feit dat elke aanbieder (van Netflix t/m Videoland) zijn eigen ‘assortiment’ van films en series heeft. Vijf of zes sVOD abonnementen, los van de sport en lineaire tv, is al heel normaal. En het aanbod van sVOD-diensten zal de komende jaren waarschijnlijk nog verder groeien. Voor je het weet, betaal je straks 100 euro per maand om alles te kunnen kijken wat je wilt zien.