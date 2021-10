​HBO Max komt definitief in 2022 naar Nederland

We waren al bang dat HBO Max toch niet meer in 2021 naar Nederland zou komen en nu is dat voor eens en altijd bevestigd. HBO Max schrijft dat het in 2022 naar 27 Europese landen komt, waaronder Nederland. Of het om het eerste kwartaal gaat of de feestdagen, dat is onbekend. 2022 is op dit moment het meest specifiek.

We schreven eerder al dat we hoopten dat HBO Max snel naar Nederland komt, want het heeft sinds kort onder andere beloofd dat Warner Bros-films vanuit de bioscoop na 45 dagen al op HBO Max te zien zijn. Natuurlijk biedt de bioscoop voor veel dingen een meerwaarde (dates, even geen afleiding…), maar soms mis je wel eens wat of wil je een film nog een keer kijken. Dan is het handig dat hij al zo snel op HBO Max staat.

HBO Max is de streamingdienst van Warner Bros waarop je niet alleen HBO-content te zien krijgt, maar ook DC, Cartoon Network, Max Originals en andere Warner Bros-producties. Eén van de meest populaire HBO-series is nog altijd Game of Thrones en om te vieren dat deze extra landen er nu bijkomen, heeft HBO de eerste teaser van House of the Dragon onthuld (zie hieronder).

Van Aquaman tot Zack Snyder

Wil je toch nog wat meer namen horen die je kunt verwachten op het streamingplatform? Houd je vast: Harry Potter, Godzilla vs. Kong, Dunkirk, The Lord of the Rings, The Shining en A Clockwork Orange. Denk ook aan DC-films zoals The Joker, Wonder Woman 1984, Aquaman, Batman v Superman en Zack Snyder's Justice League (die lange, goede!). Qua HBO Originals kun je rekenen op Game of Thrones, The Sopranos, Succession, Scenes from A Marriage, The Undoing, Sex and the City en Euphoria. Tot slot zijn er ook nog Max Originals, zoals The Flight Attendant, Gossip Girl, Raised by Wolves en Friends: The Reunion.

Qua prijspunt zit HBO Max op een vrij voordelige prijs van 5,99 euro per maand in Spanje en Finland. Het geeft dikke korting op een jaarabonnement, want je betaalt voor 12 maanden eigenlijk maar de prijs van 8 maanden. Of dat ook voor Nederland gaat gelden, dat weten we nog niet.