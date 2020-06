​Looney Tunes-reboot komt eraan, zonder geweren

Maker van de serie, Peter Browngardt, heeft tegen de New York Times gezegd dat vuurwapens verleden tijd zijn voor de Looney Tunes. Een bewuste keuze, waar je in de onderstaande short genaamd Dynamite Dance vast een voorproefje kunt zien. Het zijn Bugs Bunny en Elmer Fudd, waarbij Fudd niet zijn bekende geweer hanteert maar een zeis:

De ACME-helden komen naar de nieuwe streamingdienst HBO Max, die sinds eind mei online is in de Verenigde Staten. Bekende met geweren en pistolen zwaaiende personages komen er wel in voor -iemand moet Bugs Bunny toch uitlokken zijn catchphrase te zeggen-, maar dan zonder die vuurwapens.

Elmer Fudd met een zeis? Yosemite Sam met een mattenklopper? Het is de nieuwe realiteit, want Looney Tunes wordt gereboot en de makers hebben besloten dat geweren niet thuishoren in de tekenfilmpjes.

Zoals je ziet is de zeis eigenlijk het enige dat anders is .Verder is het weer de bekende slapstickhumor waar we zo van houden. Dat het team ervoor heeft gekozen geen geweren te gebruiken, wil niet zeggen dat de cartoon ineens enorm vredelievend is geworden. Er zit nog steeds een gezonde dosis cartoongeweld in, met onder andere explosies. Gelukkig, de dynamietstaven zijn er nog.

Het is wel tof dat het niet poeslief is geworden, want in een tijd waarin iedereen tegen cyberpesten is en andere soorten pesten, is het best lekker om te kijken naar cartoonfiguurtjes die zich daar niets van aantrekken en elkaar constant het leven zuur maken. Conflict is de grote katalysator van Looney Tunes en dat blijft zo.

Looney Tunes

Looney Tunes is van origine een Amerikaanse cartoonreeks van Warner Bros, die liep van 1930 tot 1969. Bekende personages zijn naast Bugs Bunny: Tweety, Sylvester, Speedy Gonzales, Marvin the Martian, Road Runner, Tasmanian Devil en Daffy Duck. Het hield voor de Looney Tunes echter niet op in 1969. Er zijn juist veel spin-offs gekomen, waaronder Tiny Toons, games, comics, en meer. Space Jam bijvoorbeeld, die basketbalfilms uit de ‘90.

De nieuwe reeks staat nu op HBO Max en is vrij groot: je kunt rekenen op 80 afleveringen van elf minuten per stuk. Helaas is HBO Max nog niet in Nederland beschikbaar. Wanneer dat wel gebeurt, is vooralsnog onbekend.