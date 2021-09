​HBO Max toch niet naar Nederland in oktober

We hebben er lang op gehoopt, maar helaas: de uitbreiding van HBO Max naar Europa geldt niet voor Nederland. Het verbaast ons, maar zelfs Andorra is eerst aan de beurt. Naast Spanje, Denemarken, Noorwegen, Finland en Zweden. Is Nederland testland af?

Geen testland meer Nederland en Polen zijn vaak testlanden voor nieuwe mogelijkheden. Zo wordt momenteel in Polen de nieuwe gaming-optie van Netflix getest en waren we in Nederland -glunderdeglunder- het eerste land ter wereld met Disney+. Blijkbaar is ons streamingdienstgeluk even op, want we moeten langer op HBO Max wachten. We hoopten dat we bij de eerste lichting Europese landen zouden zitten die HBO Max konden kijken, maar we moeten het nog even doen met de gewone HBO, die alleen via Ziggo beschikbaar is. Sterker nog, Nederland maakt niet eens deel uit van de tweede lichting. Die bestaat namelijk uit: Polen, Bulgarije, Kroatië, Slovenië, Portugal, Montenegro, Roemenië, Bosnië, Slowakije, Tsjechië, Servië, Hongarije, Moldavië en Noord-Macedonië.

Zelfs niet de tweede lichting Het ergste nieuws is niet eens dat wij ons land en België daar geen deel van uitmaken: die tweede lichting wordt pas in 2022 verwacht. Naast dat wij niet in deze reeksen voorkomen, valt het ook op dat vrij toonaangevende landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk missen. Aan de andere kant is het wel duidelijk dat HBO Max meer naar regio's kijkt. En dat het zijn tijd neemt: er zijn namelijk wel HBO Max-vacatures voor HBO Max in Amsterdam. Op HBO Max kun je allerlei content bekijken van Warner Bros. Denk aan DC, HBO, HBO Max Originals en Cartoon Network. De hele opzet van Warner Bros om bioscoopfilms voor een maand gelijk na release te streamen op HBO Max is overigens niet geldig in Europa.

Regiogebonden Het is jammer om te realiseren dat we door HBO niet als toonaangevend worden gezien of op zijn minst als goede graadmeter voor de rest van Europa. Aan de andere kant hoeft dat niet het geval te zijn: waarschijnlijk is het vooral dat HBO overduidelijk heeft gekozen voor regio's dat we nog even niet aan de beurt zijn. Heel spijtig, want we willen enorm graag dat HBO Max komt, helemaal als dat dan los staat van Ziggo. Ziggo zou hebben aangegeven dat HBO Max wel zijn opwachting maakt in ons land in 2022, maar als we al niet bij die eerste lichting zitten, dan zal dat vooralsnog niet vroeg in het jaar zijn. Nog even Netflixen, Disney+en en Videolanden dus.

Het aanbod van HBO Max Onder HBO Max Originals vind je bijvoorbeeld The Fungies, Karma, An American Pickle, Selena + Chef, Expecting Amy, I Hate Susie en The Flight Attendant. Wat HBO Max een stuk beter maakt dan HBO zoals we dat nu in Nederland kennen, zijn de films. Het arsenaal aan prenten waarmee de nieuwe streaming dienst komt zit vol klassiekers zoals 8 Mike, Analyze This en City of God. We weten ook nog niet wat de dienst kost in euro's. In dollar is het 14,99 dollar voor de luxe versie zonder advertenties. Met advertenties betaal je 9,99 dollar.