​Spin-off Game of Thrones heet House of the Dragon: komt in 2022

Er gaan inmiddels geruchten over wel zes Game of Thrones-spin-offs, maar welke komen er nou echt? De spin-off House of the Dragon in ieder geval, want die is inmiddels officieel aangekondigd met een eigen Twitter-account en een releasekader van 2022.

We hebben het al een paar keer gezegd: we hopen dat HBO Max snel naar Nederland komt. Of eigenlijk: dat Nederland tussen de Europese landen zit waar de streamingdienst in de tweede helft van 2021 neerstrijkt. Zeker omdat daar vanaf volgend jaar de spin-off van Game of Thrones te zien is.

House of the Dragon

Kortom, het werd de makers niet makkelijk gemaakt. Een spin-off zoals deze nieuwe, House of the Dragon, is wat dat betreft waarschijnlijk consistenter. Hiervan is immers geen eigen bronmateriaal beschikbaar in de vorm van boeken van George RR Martin, al wordt Fire & Blood wel genoemd als inspiratie voor de serie. In ieder geval kun je het einde van Game of Thrones écht achter je laten, want House of the Dragon is een prequel. Dat wil zeggen dat het het verhaal vertelt van voor alle gebeurtenissen uit Game of Thrones plaatsvonden.

De serie draait om de familie Targaryen, waarvan we vooral Daenerys (de drakenmoeder) goed kennen. Die zien we waarschijnlijk niet in de reeks, want die speelt zich waarschijnlijk zo’n 300 jaar voor haar tijd af. House of the Dragon draait om Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), King Viserys Targaryen (Paddy Considine), Prince Daemon Targaryen (Matt Smith), The Sea Snake (Steve Toussaint, Alicent Hightower (Olivia Cook) en Otto Hightower (Rhys Ifans). De makers van de serie zijn Ryan Condal (Rampage) en Miguel Sapochnik (Game of Thrones), die in eerste instantie tien afleveringen maken.