T-Mobile voegt Netflix en Videoland optie toe aan mobiel unlimited abbo

T-Mobile heeft een nieuwe optie toegevoegd aan haar portfolio van Unlimited abonnementen. Voor vijftien euro bovenop het standaardtarief krijg je er een Netflix Standaard en een Videoland Plus abonnement bij. Dat levert je dan per maand op twee cent na vier euro voordeel op in vergelijking tot de kosten van de drie afzonderlijke diensten.

Onbeperkt data en streamen

Een Unlimited 5G abonnement van T-Mobile kost 35 euro per maand, bij een tweejarig contract. Voor Netflix en Videoland betaal je in het nieuwe Unlimited & Entertainment abonnement dus 15 euro. In beide gevallen zijn het de streaming abonnementen voor gebruik op maximaal twee schermen tegelijk, Netflix Standaard (normaal 10,99) en Videoland Plus (normaal 7,99). Voor drie euro meer kun je ook kiezen voor Netflix Premium.

De reden dat T-Mobile de streaming diensten alleen aanbiedt in combinatie met het mobiele abonnement met onbeperkt datagebruik moge duidelijk zijn. Videostreaming kost data, veel data. Ik spreek als veelgebruiker van de Ziggo Go app uit ervaring. Twee uur Formule 1 kijken in HD kost zo’n 4GB. Een middagje een bergetappe van de Giro, zo’n vijf uur, red je niet zonder de standaard dagbundel van 8GB minimaal één keer met 2GB uit te moeten breiden. Daar zitten weliswaar geen kosten aan, maar het is wel gedoe als je een serie via je mobiel gaat ‘bingen’. Ok, first world problems, maar toch.