Een Netflix abonnement is ineens fors duurder

‘Nee, ik zeg mijn tv-abonnement op want Netflix is veel goedkoper.’ Een argument dat vanaf vandaag weer iets aan kracht afgenomen is. Ok, het basis-abonnement van Netflix, voor SD-kwaliteit en maximaal één stream, kost nog steeds 7,99 per maand. Maar wil je in HD kijken dan moet je vanaf nu minimaal 13,99 per maand aan Netflix overmaken. Een prijsstijging van ruim 27 procent. Het lijken de gasprijzen wel!

Ook het premium abonnement is een stuk duurder. Dat kost vanaf nu geen 13,99 maar 15,99. Ruim 14 procent meer dan een dag geleden. Let wel, de nieuwe abonnementsprijzen gelden alleen voor nieuwe Netflix klanten. Heb je dus al een abonnement op Netflix, dan verandert er voor jou niks.

SVOD-hoppen wordt wel duurder

Daarbij moeten we natuurlijk wel in acht nemen dat heel veel kijkers van Netflix en andere streaming diensten (Videoland, Amazon Prime, Disney+ etc.), ook om de kosten te drukken, regelmatig switchen. Een paar maanden ‘flixen’. Die dan opzeggen, omdat je alles wat je wilde zien, gezien hebt. Dan opzeggen en overstappen naar Disney+, Amazon Prime of een andere streaming dienst. Om uiteindelijk weer terug te komen bij Netflix en de ‘SVOD-hop cyclus’ opnieuw aan te vangen.

Zeg je nu dus Netflix op, dan moet je er rekening mee houden dat je over enkele maanden wél het nieuwe tarief gaat betalen. Gelukkig is het wel nog steeds mogelijk om je Netflix, en andere streaming abbo’s, te delen met vrienden of familie. Dat verlicht te pijn van de prijsverhogen tenminste nog een beetje. Totdat de streaming providers daar een stokje voor gaan steken, maar dat is nu nog niet aan de orde.