Crimi-hit Mindhunter komt misschien terug als filmreeks

Hij maakte briljante films als Se7en, Fight Club en Panic Room, maar ook de crimi Mindhunter. Over die laatste hebben we goed nieuws, want David Fincher zou er best eens mee bezig kunnen zijn. De Netflix-serie liep 6 jaar geleden op zijn einde met het tweede seizoen, maar misschien zit er een comeback aan te komen.

Mindhunter

In Mindhunter volgen we verhoren met een seriemoordenaar in de jaren 70/80 en dat was enorm goed uitgewerkt, waardoor Mindhunter een succes werd. Echter stopte het desondanks na twee seizoenen, waarna Fincher het even later ook nog eens doodverklaarde. Nu heeft Holt McCallany echter in een interview met CBR iets gezegd waardoor we goede hoop hebben dat het terugkomt. De hoop is dat Bill Tench (McCallany), Holden Ford (Jonathan Groff) en Wendy Carr (Anna Torv) straks weer gewoon te zien zijn op de rode N.