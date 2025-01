Regisseur onthult wat er in de doos zat aan het eind van Se7en

De film Se7en is een klassieker. Een icoon. Het is Brad Pitt, het is Morgan Freeman, het is Kevin Spacey, maar bovenal is het een film die berucht is om zijn ontzettend heftige einde. Het gaat door merg en been. Maar, wat zat er nou toch in die doos? Regisseur David Fincher legt het uit.

Kracht van suggestie

De kracht van suggestie was zelden zo hevig merkbaar als in die slotscene uit Se7en. Voordat je verder leest: dit artikel bevat spoilers over deze film uit 1995. Heb je hem nog niet gezien, dan raden we je aan hem alsnog te kijken en dan dit artikel er nog eens op na te slaan.

Detective Somerset, gespeeld door Morgan Freeman, is de enige die in de doos heeft gekeken. “Je hebt een mooi leven voor jezelf gecreëerd, detective, je mag wel trots zijn op jezelf”, zegt John Doe, de psychopatische moordenaar ondertussen tegen Mills (Brad Pitt). Somerset ziet wat er in de doos zit en schrikt enorm, terwijl John Doe zijn collega uitleg geeft over een ‘souvenir’.

Se7en

Als Somerset hem eenmaal heeft bereikt, kan Mills alleen maar uitroepen: ‘What’s in the box?’ en ‘Tell me she’s alive’. Maar ook zegt John Doe: “Ze smeekte om haar leven, en om dat van het leven in haar’. Om vervolgens tot de conclusie te komen dat Mills niet eens wist dat zijn dame (gepeeld door Gwyneth Paltrow) zwanger was. John Doe vermoorden betekent dat hij wint, maar wat doet Mills uiteindelijk?

Daar staan ze dan, in dat veld, met krassende geluiden eronder, diep klinkende trombones. Na deze film over een moordenaar die nogal geobsedeerd is door de zeven zonden, is het nog heftiger dan als je slechts het fragment hieronder terugkijkt. Het is zo’n beroemd stuk film: en dan te bedenken dat het er bijna uit was gehaald door bepaalde makers. Gelukkig besloot Fincher toen hij aan het roer kwam de scène te houden.

Pakjes openen met Morgan Freeman

Maar, wat zat er nou werkelijk in de doos? Het afgehakte hoofd van Mills dame Tracy is nooit voor het publiek te zien. Was er alsnog een modelhoofd in gestopt? David Fincher vindt dat gerucht volledig belachelijk. Het is ook wel een beetje obscuur: als het publiek het toch niet ziet, waarom dan een dode Gwyneth Paltrow namaken?

De echte inhoud van de doos, dat is een zandzak van drie/vier kilo. En dat had toch wel wat met Gwyneth te maken: het team moest uitzoeken wat de lichaamsverhouding van de actrice was om te bepalen wat het ongeveer moest wegen. Daarnaast was er een pruik bovenop toegevoegd met wat bloed in het haar, zodat wanneer je de detective de doos opent, dat nog net subtiel te zien is. Dat moest ook een paar keer opnieuw: Morgan Freeman moest wel 16 keer een doos opendoen.

Nu weten we eindelijk wat er echt in de doos zat, al zijn we nog steeds wel iets meer onder de indruk van wat er ‘zogenaamd’ in de doos zit.