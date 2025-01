Deze films en series komen in 2025 naar HBO Max

The Righteous Gemstones

De comedy The Righteous Gemstones komt terug voor een vierde seizoen. Er is nog weinig over bekend, behalve dat de cast vrijwel in zijn geheel terug is. Wanneer precies, dat is echter nog onbekend.

And Just Like That

De ‘zoveel jaar later’-serie van Sex and the City gaat zijn derde seizoen in in 2025, waarin Sarah Jessica Parker terug is, plus haar bekende vriendinnen en de inmiddels ook bekende kinderen. Ook Rosie O’Donnell maakt haar opwachting in dit seizoen. Een trailer is er nog niet, een releasedatum ook niet.

Hacks

Hacks, de heerlijke serie over twee vrouwelijke comedians moet absoluut snel doorgaan, want er is heel wat voorafgegaan in seizoen 3. Het is nog onbekend wanneer, hoe en wat, we hebben ook nog geen trailer, maar het vierde seizoen komt eraan.

Duster

Duster is een aankomende thriller-serie gemaakt door J.J. Abrams en LaToya Morgan: niet bepaald de minsten in Hollywood. Het verhaal draait om de eerste vrouwelijke, zwarte FBI-agent die in 1972 met een crimineel samenwerkt om een groot kartel op te rollen. Met onder andere Josh Holloway, Rachel Hilson, Keith David en meer. Wanneer het komt is nog onbekend.