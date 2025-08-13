3 bioscoopfilms waarmee je in deze hitte goed kunt afkoelen

Als er een plek is waar je in de hete zomer moet zijn, dan is het in de zon. Echter wordt het sommige mensen momenteel wat te veel. Er is een toevluchtsoord naast de airconditioning op werk: de bioscoop. En als je daar dan toch gaat zitten, laat het dan met een film zijn die de moeite waard is. We tippen er drie.

The Fantastic Four: First Steps

Het is een beetje een gekke film, maar wel heel vermakelijk. Fantastic Four: First Steps is de Marvel-blockbuster van zomer 2025 en hierin zien we onder andere allemansvriend Pedro Pascal en de stevig in haar schoenen staande Vanessa Kirby als een koppeltje. Een koppeltje dat een keer samen met broerlief en beste vriend naar de ruimte ging en daar toch een beetje anders vandaan is gekomen. Dat beloven ze echter weer te gaan doen, maar dan op een heel ander niveau: om Galactus tegen te houden. Want die wil iets van ze hebben wat ze echt niet gaan afstaan. Toch? Het is een gek verhaal, maar het retrofuturistische jaren ‘60-stijltje maakt dit ook als je geen superheldenfan bent toch een vermakelijke film om naar te kijken.