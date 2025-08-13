3 bioscoopfilms waarmee je in deze hitte goed kunt afkoelen

Als er een plek is waar je in de hete zomer moet zijn, dan is het in de zon. Echter wordt het sommige mensen momenteel wat te veel. Er is een toevluchtsoord naast de airconditioning op werk: de bioscoop. En als je daar dan toch gaat zitten, laat het dan met een film zijn die de moeite waard is. We tippen er drie.
Het is een beetje een gekke film, maar wel heel vermakelijk. Fantastic Four: First Steps is de Marvel-blockbuster van zomer 2025 en hierin zien we onder andere allemansvriend Pedro Pascal en de stevig in haar schoenen staande Vanessa Kirby als een koppeltje. Een koppeltje dat een keer samen met broerlief en beste vriend naar de ruimte ging en daar toch een beetje anders vandaan is gekomen. Dat beloven ze echter weer te gaan doen, maar dan op een heel ander niveau: om Galactus tegen te houden. Want die wil iets van ze hebben wat ze echt niet gaan afstaan. Toch? Het is een gek verhaal, maar het retrofuturistische jaren ‘60-stijltje maakt dit ook als je geen superheldenfan bent toch een vermakelijke film om naar te kijken.
Wil je een lange zit, dan ga je naar F1: The Movie. Deze film duurt ruim 2,5 uur en nog langer als je naar een bios met pauze gaat. Je gaat hier echter niet alleen heen omdat je dan lekker lang kunt afkoelen: het is ook nog eens een heel toffe prent die je het gevoel geeft dat je middenin de race-actie van de Formule 1 hebt plaatsgenomen. Met een heerlijke ‘ouwelullen’-rol voor Brad Pitt en het heel fijne accent van Kerry Condon. Als je even door de ouderwetse manier waarop de vrouwen in de film worden neergezet heenprikt, dan is dit een heerlijke prent vol actie, maar ook de nodige grappen en grollen.
In Maybrook Pennsylvania rennen kinderen weg uit hun huizen en komen nooit meer terug. We volgen in deze film de verhalen van een ouder die ten einde raad is, de politie, en van een leerling: Alex Lilly. Die leerling bleef namelijk alleen achter in de klas van Juf Justine. Hoe zit dat toch? Deze thriller van de maker van het bejubelde Barbarian wordt door griezelfilmliefhebbers zeer gewaardeerd en dat komt waarschijnlijk omdat het verhaal als een soort ui laagje voor laagje wordt blootgelegd, naast dat er veel thema’s in voorkomen die mensen raken, zoals schuld en trauma. Ook verwachten we dat het einde je wel een tijdje bij zal blijven. Wel je hoofd koel houden he?