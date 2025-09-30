Nordin preview: Khalid Alterch in een school of rock on steroids

Hij is nu het stralende middelpunt van de Videoland-serie Tonnano, een spin-off van Mocro Maffia, maar hij hoeft zijn tegenspelers uit die serie niet lang te missen. Op 30 oktober is Khalid Alterch te zien in de Amazon Prime-serie Nordin, samen met onder andere Achmed Akkabi. Khalid: “Ik ben er heel trots op: je denkt straks echt niet meer: ‘Oh, dat is Paus!’

Nordin

Nordin vertelt het verhaal van een zeer succesvolle familie, waarvan de jongste telg een beetje als de flierefluiter wordt gezien. Hij wil eigenlijk ceo worden, maar voordat hij daar klaar voor is, stuurt zijn moeder hem naar een basisschool die het familiebedrijf sponsort.

Niet om een speech te houden, maar om een jaar lang leraar te zijn van groep 8. Dat is voor iedereen even wennen, zo blijkt. En dat is voor het publiek vooral lachen. De opmerkingen die af en toe rondvliegen. Van: “Sancties, wie ben ik, Poetin, ofzo?” tot het ‘Bruv’ zeggen in een zakelijke meeting: Khalid maakt er een feestje van.

We waren afgelopen weekend op het Nederlands Film Festival in Utrecht, waar we de eerste twee afleveringen van de serie te zien kregen. Alterch laat duidelijk zijn criminele verleden als Tonnano achter zich, want hij gaat in deze serie volledig School of Rock.

Die film, waarin Jack Black een invalleraar speelt en de kinderen stiekem alleen maar muziek laat maken, heeft ongeveer dezelfde elementen als we nu zien in Nordin: de leraar is niet direct geschikt als leraar, de kinderen nemen hem in eerste instantie totaal niet serieus, maar uiteindelijk raken ze wat meer op elkaar gesteld.