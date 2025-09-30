Nordin preview: Khalid Alterch in een school of rock on steroids

Hij is nu het stralende middelpunt van de Videoland-serie Tonnano, een spin-off van Mocro Maffia, maar hij hoeft zijn tegenspelers uit die serie niet lang te missen. Op 30 oktober is Khalid Alterch te zien in de Amazon Prime-serie Nordin, samen met onder andere Achmed Akkabi. Khalid: “Ik ben er heel trots op: je denkt straks echt niet meer: ‘Oh, dat is Paus!’
Nordin vertelt het verhaal van een zeer succesvolle familie, waarvan de jongste telg een beetje als de flierefluiter wordt gezien. Hij wil eigenlijk ceo worden, maar voordat hij daar klaar voor is, stuurt zijn moeder hem naar een basisschool die het familiebedrijf sponsort.
Niet om een speech te houden, maar om een jaar lang leraar te zijn van groep 8. Dat is voor iedereen even wennen, zo blijkt. En dat is voor het publiek vooral lachen. De opmerkingen die af en toe rondvliegen. Van: “Sancties, wie ben ik, Poetin, ofzo?” tot het ‘Bruv’ zeggen in een zakelijke meeting: Khalid maakt er een feestje van.
We waren afgelopen weekend op het Nederlands Film Festival in Utrecht, waar we de eerste twee afleveringen van de serie te zien kregen. Alterch laat duidelijk zijn criminele verleden als Tonnano achter zich, want hij gaat in deze serie volledig School of Rock.
Die film, waarin Jack Black een invalleraar speelt en de kinderen stiekem alleen maar muziek laat maken, heeft ongeveer dezelfde elementen als we nu zien in Nordin: de leraar is niet direct geschikt als leraar, de kinderen nemen hem in eerste instantie totaal niet serieus, maar uiteindelijk raken ze wat meer op elkaar gesteld.
Of ja, eigenlijk: in Nordin gaat dat allemaal op een meer TikTok-achtige manier: alle gebeurtenissen volgen elkaar razendsnel op. Eerst lijken de kinderen er alles aan te doen om hem het leven zuur te maken, maar als hij weg moet gaan, dan willen ze ineens dat hij blijft. Maar waarom ze precies tot die conclusie zijn gekomen, dat is onduideljk. En zo zijn er meer erg snelle sprongen in deze serie. Normaliter zou ik me daaraan storen, maar door het lekker snelle tempo waarin de vertelling doorgaat, valt het eigenlijk helemaal niet zo op.
Waar Khalid zelf tijdens de Q&A in de bios zegt dat het nogal het tegenovergestelde is om eerst crime te doen en dan comedy, daar zien we toch ook wel overeenkomsten. Ook in Mocro Maffia zit af en toe wel humor, zij het vaak wat duistere humor, bovendien speelt hij wederom een in principe vrij macho type dat wel een hart heeft.
Alleen uiten beide heren het wel heel anders.. In Nordin merk je, mede door de verdere luchtigheid van de serie, dat je een gevoel bekruipt van: hey, ik wil dat dit goed afloopt. Het is echt een feelgood-show met als voordeel dat je dit wel met het hele gezin kan kijken. Ik bedoel: Georgina Verbaan is de bad guy.
In ieder geval smaakten de eerste twee afleveringen naar meer. Niet alleen door de volop improviserende Khalid, maar ook door andere castleden die voorbijkomen, zoals Glen Faria en de mannen van de Borrelnootjez. Het is jammer voor ons dat wij er nog tot 30 oktober op moeten wachten, maar ook dat er in totaal maar 6 afleveringen zijn.
Het dialoog in Nordin zit lekker in elkaar en eigenlijk kijkt de serie zo lekker weg, dat er wat ons betreft meer afleveringen in dit seizoen hadden mogen zitten. Maar wil Alterch straks liever terug naar Tonnano of blijft hij liever even Nordin? “Allebei voelt heel lekker om te spelen. Crime is lekker omdat je dan kunt schelden of iemand dood kunt schieten, in fictie dan. Dit is dan weer het tegenovergestelde van crime, maar ik kan niet zeggen wat leuker is.”
Hoeft ook niet hoor: het feit dat Khalid tijd maakt om in een Lamborghini een “dubbele hernia’ te krijgen door middenin de lancering van Tonnano op Videoland het Nederlands Film Festival aan te doen voor Nordin, dat zegt dat het gewoon allebei kan.