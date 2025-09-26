5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 39

Ga er maar eens goed voor zitten, want het is weer weekend en dat betekent dat je weer alle tijd hebt om een streamingdienst aan te zetten en je lekker in een goede film of serie te verdiepen. In dit artikel behandelen we vijf recente toevoegingen aan streamingdiensten zoals Netflix, Disney+, Skyshowtime en HBO Max.

Alice in Borderland seizoen 3 (Netflix)

Het heeft drie jaar geduurd, maar aan het pijnlijke wachten is eindelijk een einde gekomen met het langverwachte derde seizoen van Alice in Borderland. Deze Japanse serie – gebaseerd op de gelijknamige manga – draait om de fanatieke gamer Arisu, die met zijn vrienden in een vreemde versie van Tokio belandt. Daar moeten ze allerlei gevaarlijke spellen spelen om te mogen blijven. Wanneer hun verblijfsvergunning afloopt, worden ze namelijk geëxecuteerd. Dat concept maakt van Alice in Borderland prima kijkvoer voor ieder die de Koreaanse serie Squid Game ook al zo’n genot vond. Het derde seizoen is nu op Netflix te zien. Mocht je nog helemaal niet zijn begonnen, dan staat je een flinke inhaalslag te wachten!