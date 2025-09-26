5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 39

Ga er maar eens goed voor zitten, want het is weer weekend en dat betekent dat je weer alle tijd hebt om een streamingdienst aan te zetten en je lekker in een goede film of serie te verdiepen. In dit artikel behandelen we vijf recente toevoegingen aan streamingdiensten zoals Netflix, Disney+, Skyshowtime en HBO Max.
Het heeft drie jaar geduurd, maar aan het pijnlijke wachten is eindelijk een einde gekomen met het langverwachte derde seizoen van Alice in Borderland. Deze Japanse serie – gebaseerd op de gelijknamige manga – draait om de fanatieke gamer Arisu, die met zijn vrienden in een vreemde versie van Tokio belandt. Daar moeten ze allerlei gevaarlijke spellen spelen om te mogen blijven. Wanneer hun verblijfsvergunning afloopt, worden ze namelijk geëxecuteerd. Dat concept maakt van Alice in Borderland prima kijkvoer voor ieder die de Koreaanse serie Squid Game ook al zo’n genot vond. Het derde seizoen is nu op Netflix te zien. Mocht je nog helemaal niet zijn begonnen, dan staat je een flinke inhaalslag te wachten!
Marvel Zombies is dan wel een animatieminiserie, maar de gewelddadige content is absoluut alleen voor volwassenen bestemd! Het idee voor de serie ontstond via een enkele aflevering van de What If…?-serie, waarin allerlei knotsgekke concepten met een Marvel-sausje worden uitgebeeld. De vierdelige serie Marvel Zombies pakt het specifieke concept uit die ene aflevering en bouwt die verder uit. Wat als de wereld van Marvel wordt overrompeld door zombies? Nou, dat levert een hoop chaos en geweld op, toch zeker met de wereldberoemde Avengers als brein-etende ondoden!
In de jaren tachtig en negentig kenden we Sylvester Stallone natuurlijk vooral als spierbundel die in films als Rocky, Demolition Man en Rambo flink om zich heen sloeg en schoot. De beste man maakt sinds enkele jaren echter een comeback met een serieuzer tintje, in de vorm van de spannende serie Tulsa King. Daarin speelt Stallone een hooggeplaatst maffialid die na vijfentwintigjaar brommen uit de bak komt. Zijn baas stuurt hem naar Tulsa, Oklahoma in het hart van de Verenigde Staten, waar hij niemand kent, maar binnen de kortste keren een crimineel netwerk opbouwt. Ook in het derde seizoen – waar de eerste aflevering nu van te zien is op SkyShowtime – levert dat weer spannende én emotionele scènes op. De beste man kan blijkbaar niet alleen als een beest in de boksring staan of door de jungle rennen, maar ook nog eens indrukwekkend acteren!
Laat het maar aan Toni Collette om een griezelige rol neer te zetten. In de geprezen horrorfilm Hereditary maakte ze al indruk, en in de nieuwe miniserie Wayward komt ze ook niet helemaal koosjer over. Daarin speelt ze de directrice van Tall Pines, een school voor probleemjongeren. Politieagente Alex Dempsey stuit op twee tieners die zijn ontsnapt, en komt er zo al snel achter dat niets is wat het lijkt op Tall Pines. Alle acht de afleveringen zijn nu te zien op Netflix. Een ideale kijktip voor een spannende vrijdag- en zaterdagavond.
Ben je dit weekend vooral toe aan wat spectaculaire actie, dan ben je bij HBO Max aan het goede adres. Bijna alle films in de Mission: Impossible-filmfranchise staan nu namelijk op de streamingdienst. Alleen The Final Reckoning ontbreekt, maar aangezien die film afgelopen lente in de bioscoop uitkwam, kunnen we dat HBO nog wel vergeven. Met deel één tot en met zeven heb je in ieder geval genoeg om te bekijken dit weekend. Tom Cruise kruipt in alle films in de huid van de waaghals Ethan Hunt. Wat heet: Cruise voert de meeste stunts in de films zelf uit, wat voor adembenemende situaties zorgt. Wij doen het ‘m niet na!
Elke vrijdag zetten we op DutchCowboys de leukste nieuwe films en series op streamingdiensten voor je op een rij, zodat je meteen weet wat je dit weekend kunt gaan kijken.