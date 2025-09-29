Nieuwe Avatar: Fire & Ash-trailer is heerlijk onheilspellend

James Cameron liet ons in de eerste Avatar kennismaken met de mooie wereld Pandora, maar ook met de slechtheid van de mens. In het tweede deel werd er letterlijk en figuurlijk dieper gedoken in de wereld van de na’vi en dan vooral dat er verschillende types zijn. In het derde deel lijken die elementen te worden gecombineerd, samen met een heleboel strijd.

Avatar: Fire & Ash

In de nieuwe trailer van Avatar: Fire & Ash zien we hoe schurk Varang de boel naar haar hand probeert te zetten. De elementen spelen duidelijk een rol, waarbij de na’vi van de Ash-groep het duidelijk wat minder zonnig inzien als Jake en zijn gezin. En dat zal ze parten gaan spelen, want het gezin valt uit elkaar. Ook zien we in de trailer een nieuwe groep na’vi opstaan die vliegend en wel ten strijde trekt.

Misschien denk je: wat is het veel: veel verschillende wezens, veel volkeren binnen die na’vi, maar dat is expres. Cameron wil niet dat alleen de mens slecht is en de na’vi goed, het gaat juist om het grijze gebied tussen goed en kwaad en dat de na’vi zelf er ook wat van kunnen als het om ‘evil’ gaat. Het wordt dus een flinke strijd.

19 december in de bioscoop

We zijn vooral benieuwd in hoeverre het derde deel straks overvloeit in het vierde: gaan we wel zien wie er heelhuids uit de strijd komt? We weten dat zeker op 19 december, want dan verschijnt Avatar: Fire & Ash in de bioscoop.