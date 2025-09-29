29.09.2025
Bad Bunny doet de halftime show van Super Bowl 2026 en dat is opvallend

By: Laura Jenny

Een opvallende keuze voor een van de grootste sport- en entertainmentevenementen van het jaar. De persoon die de halftime show doet van de Super Bowl LXI is Bad Bunny. De Puerto Ricaanse rapper heeft juist recent Amerikaanse concerten afgezegd en in plaats daarvan grote concerten in zijn eigen land gegeven.

Super Bowl 2026

Hij volgt Kendrick Lamar op, die dit jaar extra succes had op de Super Bowl door zijn ruzie met Drake en het populaire nummer They Not Like Us. Lamar was al een keuze die allerlei kanten op kon, maar Bad Bunny is een heel controversiële keuze. In zijn hit Nueva Yol bekritiseert hij het immigratiebeleid van de Verenigde Staten. Het was zelfs de reden dat hij zijn concerten in Amerika afblies: hij was bang dat ICE zou komen om de mensen op te pakken bij zijn concert. Daarnaast spreekt hij zich regelmatig uit over LGBTQ+-rechten en gendernormen.

Er werd eigenlijk gedacht dat Taylor Swift of Sabrina Carpenter de halftime show van de Super Bowl voor haar rekening zou nemen. Zeker omdat Swift date met een NFL-speler. Nu is er gekozen voor een artiest die voornamelijk Spaans zingt. Hij heeft over deze aankondiging gezegd: “Dit is voor mijn mensen, mijn cultuur en onze historie.” Hij treedt niet alleen in de voetsporen van Kendrick Lamar, ook Michael Jackson, Bruce Springsteen, Madonna, J Lo, Beyonce, Rolling Stones, The Weeknd en Rihanna namen de halftime show al eens voor hun rekening.

Bad Bunny

Bad Bunny, die eigenlijk Benito Antonio Martinez Ocasio heet, is niet echt een rapper zoals we in de hiphop gewend zijn: hij maakt latin pop gecombineerd met reggaeton. Hij is een van de meest gestreamde artiesten ter wereld en maakt vooral muziek om lekker op te dansen en te feesten. Hij werkte samen met bekende reggaeton-artiesten als Daddy Yankee en J Balvin. I Like It met J Balvin en Cardi B werd een enorme hit. 

De muzikant is niet alleen muzikant, maar ook acteur en model. Zo zat hij in Narcos: Mexico, Bullet Train en Happy Gilmore 2, naast dat hij in zijn onderbroek te bewonderen is als Calvin Klein-model. 

De Super Bowl vindt plaats op 8 februari 2026 in Santa Clara.

