De fik erin – Dit is de poster van Avatar: Fire & Ash

Oona Chaplin speelt de schurk Varang, die als leider van de Mangkwan Clan (de asclan) te zien is op de filmposter die je hieronder kunt bewonderen. Duidelijk een heel ander type en daarom is er ook bewust gekozen om de poster van de eerste en de tweede film, Avatar en The Way of Water, te imiteren. Ook daar zagen we een half hoofd, maar dan van Neytiri, de ‘goede’ die door Zoe Saldana wordt gespeeld op die van Avatar en op die van The Way of Water was het Kiri, gespeeld door Sigourney Weaver.

Varang

Nu kijken we tegen de puntoren aan van Varang, die zich bovendien met veren en andere extra’s heeft uitgedost. Heel vriendelijk ziet het er allemaal niet uit, maar daar zullen we in de trailer die dit weekend verschijnt waarschijnlijk meer zien. De trailer is te zien voorafgaand aan The Fantastic Four: First Steps, maar we verwachten hem ook binnenkort op YouTube. Als dat gebeurt, zie je hem hier op DutchCowboys.

Avatar: Fire & Ash verschijnt 19 december in de bioscoop.