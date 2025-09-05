Mocro Maffia-spin-off Tonnano krijgt een eerste trailer

Khalid Alterch heeft zichzelf met zijn Mocro Maffia-personage Tonnano op de kaart gezet. Hij krijgt een eigen Videoland-serie die vanaf 22 september te zien is. Hoogste tijd voor een allereerste trailer, waarin duidelijk wordt dat hij de scepter wil zwaaien in… de Achterhoek.

Tonnano

Wie Mocro Maffia heeft gezien weet: Tonnano heeft genoeg redenen om zich liever niet in Amsterdam te laten zien. Hij wil met zijn meisje Amani en hun zoon een nieuw leven opbouwen en daarvoor kiest hij de Achterhoek. Maar daar is hij niet alleen: de familie Eysinck runt de boel daar en dat betekent dat het strijden wordt.

Videoland schrijft: “Hij stuit op de familie Eysinck, die de streek al jaren runt: Johanna, Guusje, Jordy Jr. en Rooie Roy zijn meedogenloos. Zodra Tonnano’s nieuwe leven in gevaar komt gaat hij de strijd aan met de Eysincks…”

Hey Soesie!

Zo te zien in de trailer doet hij dat niet alleen. Zo zien we onder andere een bekend gezicht terug uit het laatste seizoen van Mocro Maffia, dat vorig jaar op zijn einde liep: Soesie, gespeeld door Romee Polanen. Verder lijkt het erop dat het weer hard tegen hard gaat en dat is niet zo gek, de serie ademt Mocro Maffia en is ook gemaakt door dezelfde maker: Achmed Akkabi.

22 september in Tonnano op Videoland te zien.