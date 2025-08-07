Mocro Maffia-spin-off Tonnano komt al op 22 september

Mocro Maffia is eind vorig jaar tot zijn einde gekomen en dat was een prima einde. Echter zijn veel fans nog niet klaar met de serie en dat hoeft ook niet. Er komt een spin-off in de vorm van Tonnano. Jawel, de stoere vent die wordt gespeeld door de grappige Iceman Vieze, ook wel bekend als Khalid Alterch, krijgt zijn eigen serie en die is al vanaf 22 september te zien. Videoland kondigde de serie 9 maanden geleden al aan, maar nu weten we er meer over.

Tonnano

Videoland kondigt het trots aan: “Tonnano is terug. Hij probeert een nieuw leven op te bouwen met Amani en hun zoon in de Achterhoek. Hij stuit op de familie Eysinck, die de streek al jaren runt: Johanna (Annet Malherbe), Guusje (Sigrid ten Napel) Jordy Jr. (Ramses van Hall) en Rooie Roy (Korneel Evers) zijn meedogenloos. Zodra Tonnano’s nieuwe leven in gevaar komt gaat hij de strijd aan met de Eysincks…”

Duidelijk: hij gaat de boel op stelten zetten bij een drugsfamilie. In ieder geval belooft het weer Mocro Maffia te ademen: Achmed Akkabi is terug in de regisseursstoel, samen met Safi Graauw en Sergej Groenhart. Verder is er nog niets losgelaten over wat we kunnen verwachten van de serie. Hoeveel afleveringen er zijn, hoe lang ze zijn, dat weten we nog niet. In ieder geval tof om Tonnano weer te zien en vooral te bekijken hoezeer hij nog last heeft van zijn verleden binnen de Mocro Maffia.

Vanaf 22 september bekijk je Tonnano op Videoland.