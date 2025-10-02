Crime-serie The Ed Gein Story op Netflix is bij voorbaat al een hit

Op Netflix verschijnt deze week Monster: The Ed Gein Story. Een serie die nu al een hit is, puur om wie hem maakt: Ryan Murphy. Hij is een reden waarom je The Ed Gein Story zeker moet gaan kijken, maar er zijn meerdere redenen te bedenken.

Ryan Murphy maakt het

Het is bijna niet te geloven dat hij eerder met Glee kwam, want inmiddels maakt hij American Horror Story wat een fictieve horrorserie is, en de Monster-reeks die weliswaar geacteerd zijn, maar wel levensecht gebeurde verhalen vertellen. Eerst hadden we Dahmer, toen het verhaal over de Menendez-broers en nu is het de beurt aan Ed Gein. Murphy weet vaak veel kanten van het verhaal te belichten, zonder dat de focus heel erg van de hoofdrolspeler afgaat en dat is knap. Tegelijkertijd zijn het vaak een soort rustig aanvoelende vertellingen, terwijl er ondertussen juist razend veel gebeurt.

Dahmer en Menendez gingen hem voor

Dahmer was een van de grootste Amerikaanse hits van Netflix in jaren en we vinden we nog altijd dat er in het verhaal over de Menendez-broers een dialoog, of eigenlijk monoloog, zit dat een Oscar verdient: het is niet alleen zo dat Ryan Murphy een goede maker is: hij weet ook heel goede acteurs voor zijn films te kiezen. We hebben letterlijk en figuurlijk te maken met monsterhits en we hebben dan ook alle reden om te verwachten dat The Ed Gein Story net zo succesvol wordt.