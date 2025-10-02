02.10.2025
Crime-serie The Ed Gein Story op Netflix is bij voorbaat al een hit

By: Laura Jenny

Op Netflix verschijnt deze week Monster: The Ed Gein Story. Een serie die nu al een hit is, puur om wie hem maakt: Ryan Murphy. Hij is een reden waarom je The Ed Gein Story zeker moet gaan kijken, maar er zijn meerdere redenen te bedenken.

Ryan Murphy maakt het

Het is bijna niet te geloven dat hij eerder met Glee kwam, want inmiddels maakt hij American Horror Story wat een fictieve horrorserie is, en de Monster-reeks die weliswaar geacteerd zijn, maar wel levensecht gebeurde verhalen vertellen. Eerst hadden we Dahmer, toen het verhaal over de Menendez-broers en nu is het de beurt aan Ed Gein. Murphy weet vaak veel kanten van het verhaal te belichten, zonder dat de focus heel erg van de hoofdrolspeler afgaat en dat is knap. Tegelijkertijd zijn het vaak een soort rustig aanvoelende vertellingen, terwijl er ondertussen juist razend veel gebeurt.

Dahmer en Menendez gingen hem voor

Dahmer was een van de grootste Amerikaanse hits van Netflix in jaren en we vinden we nog altijd dat er in het verhaal over de Menendez-broers een dialoog, of eigenlijk monoloog, zit dat een Oscar verdient: het is niet alleen zo dat Ryan Murphy een goede maker is: hij weet ook heel goede acteurs voor zijn films te kiezen. We hebben letterlijk en figuurlijk te maken met monsterhits en we hebben dan ook alle reden om te verwachten dat The Ed Gein Story net zo succesvol wordt.

Het gaat over Ed Gein

Het klinkt als een open deur, maar waarschijnlijk kennen niet veel mensen Ed Gein. Dat terwijl hij enorme invloed heeft gehad op de wereld. Zijn daden waren de inspiratie voor bijvoorbeeld Psycho en The Texas Chainsaw Massacre. Ed Gein leefde van 1906 tot 1984 en niet alleen was hij een moordenaar: hij was ook een grafrover. De uit Wisconsin afkomstige killer bleek er een vreemde hobby op na te houden: hij maakte allemaal items van lijken. Hij heeft daarvoor zelfs twee vrouwen vermoord: Bernice Worden en Mary Hogan. We zullen verder niet te veel spoilen, want dat mag de serie je allemaal zelf vertellen.

Het is geen mini-serie

We houden van Netflix, maar elke keer die bitesize mini-series, die zijn we af en toe een beetje zat. Geef ons gewoon heerlijk een heel seizoen in een keer. Monster: The Ed Gein Story bevat acht afleveringen en die worden allemaal in een keer op Netflix gezet.

Charlie Hunnam

Nog een reden om het te kijken kan zijn dat Sons of Anarchy-acteur Charlie Hunnam de moordenaar van het stuk speelt. Hij kon als Jax best gestoorde dingen doen, dus we denken dat het helemaal niet zo’n slechte keuze is. Bovendien heeft hij de laatste jaren weinig gedaan qua films en series maken, dus we zijn blij om hem weer te zien.

