Monster: The Ed Gein Story verschijnt dit najaar op Netflix

Geins gruweldaden bleken later een onuitputtelijke bron van inspiratie voor de filmwereld. Klassiekers als Psycho, The Texas Chainsaw Massacre en The Silence of the Lambs zijn rechtstreeks beïnvloed door zijn verhaal. Met dit nieuwe seizoen speelt Netflix duidelijk in op de blijvende fascinatie voor de oorsprong van zulke horroriconen.

Charlie Hunnam kruipt in de huid van Ed Gein

De rol van Ed Gein wordt vertolkt door Charlie Hunnam, bekend van Sons of Anarchy. Volgens de acteur heeft hij zich intensief verdiept in de psyche van Gein. Het doel van de serie is niet louter sensatie, maar vooral het blootleggen van de complexiteit en de duistere kanten van zijn karakter.

De makers benadrukken dat Monster: The Ed Gein Story een balans zoekt tussen historische feiten en dramatische reconstructie. Daarbij staat de vraag centraal hoe een figuur als Gein door zijn omgeving gevormd kon worden. Zoals de makers het zelf stellen:

“Monsters are not born, they are made … by us.”