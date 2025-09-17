Monster: The Ed Gein Story verschijnt dit najaar op Netflix

Netflix heeft bevestigd dat de anthologieserie Monster dit najaar een nieuw hoofdstuk krijgt. Vanaf 3 oktober 2025 is Monster: The Ed Gein Story te zien, met acteur Charlie Hunnam in de rol van de beruchte Amerikaanse seriemoordenaar.
Met Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (2022) zette Netflix een enorme hit neer. Nu richt de serie zich op Ed Gein, de man die in de jaren vijftig de wereld schokte met zijn moorden en grafschendingen. Achter zijn schijnbaar teruggetrokken bestaan ging een macaber geheim schuil: een huis vol menselijke resten en bizarre creaties.
Geins gruweldaden bleken later een onuitputtelijke bron van inspiratie voor de filmwereld. Klassiekers als Psycho, The Texas Chainsaw Massacre en The Silence of the Lambs zijn rechtstreeks beïnvloed door zijn verhaal. Met dit nieuwe seizoen speelt Netflix duidelijk in op de blijvende fascinatie voor de oorsprong van zulke horroriconen.
De rol van Ed Gein wordt vertolkt door Charlie Hunnam, bekend van Sons of Anarchy. Volgens de acteur heeft hij zich intensief verdiept in de psyche van Gein. Het doel van de serie is niet louter sensatie, maar vooral het blootleggen van de complexiteit en de duistere kanten van zijn karakter.
De makers benadrukken dat Monster: The Ed Gein Story een balans zoekt tussen historische feiten en dramatische reconstructie. Daarbij staat de vraag centraal hoe een figuur als Gein door zijn omgeving gevormd kon worden. Zoals de makers het zelf stellen:
“Monsters are not born, they are made … by us.”
De serie gaat wereldwijd in première op 3 oktober 2025. Netflix noemt dit “het meest aangrijpende seizoen tot nu toe”, met een mix van waargebeurde horror en psychologische spanning.
Gezien het ongekende succes van de Dahmer-serie, die tot de best bekeken producties van het platform behoort, is de verwachting dat ook dit seizoen opnieuw voor veel discussie en kijkersrecords zal zorgen. Zowel true crime-liefhebbers als horrorfans hebben hiermee alvast een datum in de agenda staan.
