Netflix bestelt 2 seizoenen van de Peaky Blinders-spin-off

Vind jij House of Guinness ook zo lekker Peaky Blinders-achtig, maar mis je toch ‘de echte’ serie het meest? Goed nieuws, want de familie Shelby komt terug voor een eigen spinoff. Het wordt wederom gemaakt door Steven Knight, die momenteel ook druk doende is met het schrijven van de nieuwe James Bond-film. De naam is nog niet bekend, maar we zien in een eerste teaser dat er vanuit 1936 wordt geteld naar 1953.

Peaky Blinders spin-off

Netflix heeft er twee seizoenen van besteld, wat niet betekent dat het daarbij blijft, maar wel dat er dus echt wel wat aankomt. Het schrijft: “Een nieuw tijdperk, een nieuwe generatie, een nieuw verhaal. Een nieuwe serie. Met de familie Shelby in het hart van het bloedstollende verhaal.”

Ook is bekend dat het zich wederom in Birmingham afspeelt, wat heel anders in elkaar zit na de Tweede Wereldoorlog dan na de Eerste Wereldoorlog. Het is bezig met de wederopbouw en een nieuwe generatie Shelby’s mag het roer overnemen in de stad. Het wordt even wennen aan een serie zonder Thomas Shelby, en een Peaky Blinders zonder Cillian Murphy, maar hoe fijn is het dat er een gevolg wordt gegeven aan deze geliefde reeks: wanneer de Shelby’s precies terugkeren is nog onbekend.