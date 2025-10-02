02.10.2025
Entertainment

Netflix bestelt 2 seizoenen van de Peaky Blinders-spin-off

By: Laura Jenny

BlogEntertainment

Vind jij House of Guinness ook zo lekker Peaky Blinders-achtig, maar mis je toch ‘de echte’ serie het meest? Goed nieuws, want de familie Shelby komt terug voor een eigen spinoff. Het wordt wederom gemaakt door Steven Knight, die momenteel ook druk doende is met het schrijven van de nieuwe James Bond-film. De naam is nog niet bekend, maar we zien in een eerste teaser dat er vanuit 1936 wordt geteld naar 1953.

Peaky Blinders spin-off

Netflix heeft er twee seizoenen van besteld, wat niet betekent dat het daarbij blijft, maar wel dat er dus echt wel wat aankomt. Het schrijft: “Een nieuw tijdperk, een nieuwe generatie, een nieuw verhaal. Een nieuwe serie. Met de familie Shelby in het hart van het bloedstollende verhaal.”

Ook is bekend dat het zich wederom in Birmingham afspeelt, wat heel anders in elkaar zit na de Tweede Wereldoorlog dan na de Eerste Wereldoorlog. Het is bezig met de wederopbouw en een nieuwe generatie Shelby’s mag het roer overnemen in de stad. Het wordt even wennen aan een serie zonder Thomas Shelby, en een Peaky Blinders zonder Cillian Murphy, maar hoe fijn is het dat er een gevolg wordt gegeven aan deze geliefde reeks: wanneer de Shelby’s precies terugkeren is nog onbekend.

Entertainment
02.10.2025

Crime-serie The Ed Gein Story op Netflix is bij voorbaat al een hit

Op Netflix verschijnt deze week Monster: The Ed Gein Story. Een serie die nu al een hit is, alleen al om wie hem maakt....
Entertainment
30.09.2025

Nordin preview: Khalid Alterch in een School of Rock on steroids

Op 30 oktober is Khalid Alterch te zien in de Amazon Prime-serie Nordin, samen met onder andere Achmed Akkabi. We zagen...
Entertainment
29.09.2025

Nieuwe Avatar: Fire & Ash-trailer is heerlijk onheilspellend

In de nieuwe trailer van Avatar: Fire & Ash zien we hoe schurk Varang de boel naar haar hand probeert te zetten. En hoe...
Laura Jenny
Laura Jenny
Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

Share this post