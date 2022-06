Waarom je Peaky Blinders zeker moet gaan kijken

‘In the bleak midwinter’ is nu toch echt het allerlaatste seizoen van Peaky Blinders verschenen. Veel mensen zijn erg gecharmeerd van het einde van de iconische serie, maar als je het überhaupt nog niet hebt gekeken, heeft het dan zin om helemaal van begin af aan te starten? Zeker wel. Dit is -geheel spoilervrij- waarom.

Het tijdsbeeld is fantastisch We kennen natuurlijk vele maffia-achtige series die zich afspelen zo rond de jaren ‘20, zoals het fantastische Boardwalk Empire, maar we zien niet vaak eenzelfde soort serie die zich afspeelt buiten Italië of de Verenigde Staten. Meet Peaky Blinders, dat speelt in Birmingham en start in het jaar 1919. Het heeft een fijne rauwe, ietwat zwartgallige look en elke set ziet er weer prachtig uit. De mannen met hun inmiddels weer hippe kapsels, hun pakken en hun accenten: het is geweldig om naar te kijken. Dat mag ook wel, want elke aflevering kostte ongeveer 1,5 miljoen euro om te maken.

Het is gebaseerd op echte gebeurtenissen Peaky Blinders is niet gewoon een zeer vermakelijke serie over een gang die het opneemt tegen rivaliserende gangs, tegen willekeurige mensen en soms tegen zichzelf. Het is gebaseerd op een echte gang die Peaky Blinders heette en actief was in Birmingham. Leuk om te weten: de naam zou slaan op het in je hoed stoppen van een scheermes, iets dat je ook daadwerkelijk terugziet in de serie.

Het zet je aan het denken Peaky Blinders wordt vaak een intelligente serie genoemd en dat klinkt in eerste instantie gek, omdat het gaat over voornamelijk mannen die elkaar afmaken om dingen zoals eer en geld. Echter is de psychologie en de politiek achter beslissingen en momenten in deze serie zo pakkend, zo slim en zo goed in elkaar gezet, dat je niet anders kan dan concluderen dat dit epos over meneer Shelby en consorten door heel knappe koppen is geschreven en gemaakt.

De acteurs zijn geweldig Cillian Murphy (bekend van onder andere 28 Days Later) speelt de hoofdrol van Tommy Shelby, de man die de bende runt. Het is zijn beste werk tot nu toe: hij doet het prachtig. Daarnaast wordt hij omringd door een sterrencast, bestaande uit onder andere Sam Neill, Helen McCrory, Tom Hardy en Noah Taylor. Elk personage heeft wel iets om van te houden, of om heerlijk te haten, maar het is toch vooral Cillian Murphy die zichzelf in deze rol praktisch onsterfelijk heeft gemaakt. Zelfs als je deze serie gaat Netflixen op je relatief kleine telefoonscherm, dan nog kun je niet om zijn acteerprestaties en charisma heen.

De soundtrack blijft hangen Het is niet voor niets dat mensen als Steven Spielberg en Brad Pitt ook fan zijn van Peaky Blinders. Alles in deze serie is goed op elkaar afgestemd. De art direction, de cast, maar bijvoorbeeld ook de soundtrack. De introtune, Red Right Hand, is gemaakt door Nick Cave and the Bad Seeds, maar er zitten meer fantastische bands in, zoals Johnny Cash en Radiohead. Klinkt veel te modern, maar past perfect.

Het is bingebaar Deze serie kwam oorspronkelijk op de BBC maar is gelukkig door Netflix aangekocht. Het beste is namelijk dat je niet moeilijk hoeft te doen om Peaky Blinders te zien. Je hoeft alleen maar Netflix op te starten en je kunt het sinds vandaag van begin tot einde kijken. Het laatste seizoen is nu in zijn geheel beschikbaar op Netflix, dus van de eerste Oy! tot de laatste: het staat allemaal klaar voor je om voor het eerst van te genieten. En daar kunnen doorge-bleak mid-winterde fans alleen maar jaloers op zijn.