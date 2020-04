​Yeah, mate: er komt een game van Peaky Blinders

Meestal wordt er ‘by order of the Peaky Blinders’ niet veel goeds gedaan, maar de Peaky Blinders hebben tijd over. De serie is afgelopen, dus wordt er by order of the Peaky Blinders een game gemaakt. Peaky Blinders: Mastermind is een puzzelavonturengame van studio Futurlab.



Peaky Blinders

Als je Peaky Blinders niet kent, dan zal je in deze game misschien wel een boel referenties missen, bovendien is het een geweldige serie, dus kijk hem nog even voor de game uitkomt. Het gaat over een familie in Birmingham in de jaren ‘20 van de vorige eeuw. Ze nemen het niet al te nauw met de wet en houden wel van gokken, drugs en een heleboel geweld. De hoofdrol is voor Cillian Murphy, die een gewéldige Tommy Shelby neerzet.