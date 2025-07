Fantastic Four: First Steps – Retro-futuristisch rellen

Wie bij Marvel-films nog steeds denkt aan volop actie met de Hulk en Iron Man, moet echt zijn idee van de superheldenfilms bijstellen. Marvel gaat al een tijdje een heel andere kant op en dat komt wederom tot uiting in Fantastic Four: First Steps.

Fantastische filmtrailer

Ten eerste een groot compliment voor de filmtrailers in de aanloop naar deze release. In een wereld waarin filmtrailers beter filmspoilers kunnen worden genoemd, heeft Marvel het door: stop vooral beelden uit het begin van de prent in je trailers, zodat het publiek zich daarna lekker kan focussen op wat er te zien is, in plaats van wat er eventueel nog niet is gezien. Bij Fantastic Four weet je waarschijnlijk wel ongeveer wat er gaat gebeuren, maar er is nog heel veel overgelaten om pas in de bioscoop te ontdekken.

Nog een plus: er wordt niet heel veel tijd en moeite gestoken in het uitleggen hoe de Fantastic Four tot stand is gekomen. Even snel in een paar zinnen, paar beelden erbij en klaar. Alles wat je nodig hebt weet je in een kwestie van minuten en het tempo blijft er daardoor lekker in. Slimme keuzes van regisseur Matt Shakman, want er zijn bovendien veel belangrijkere zaken die wel meer uitleg behoeven.