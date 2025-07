Het Marvel Cinematic Universe wordt gereset na Avengers

Geen vingerknip door Thanos met de Infinity Gauntlet, maar Disney is van plan om het Marvel Cinematic Universe na Avengers: Secret Wars te resetten. Marvel-baas Kevin Feige zegt dat dat het plan is.

Grote reset na Avengers: Secret Wars

Er wordt enorm uitgekeken naar de nieuwe Avengers-films, mede omdat er ineens veel verschillende bekende Marvel-personages bijkomen. Zo zullen verschillende X-mannen hun opwachting maken in Doomsday, die eind 2026 verschijnt. Daarnaast krijgen de X-Men echter ook hun eigen film binnen het Marvel Cinematic Universe.

Maar er komt dus ook een grote reset aan, die is gebaseerd op de comic Secret Wars uit 2015. “We gebruiken dat [verhaal] niet alleen om de verhalen die we na Endgame hebben verteld af te ronden, maar net zo belangrijk – en je kunt in de Secret Wars-strips zien waar dat toe leidt – het bereidt ons ook heel erg voor op de toekomst”, aldus Feige.

“Endgame ging letterlijk over eindes. Secret Wars gaat over begin.”

Superheldenzomer

Er belooft dus heel wat te gaan gebeuren met onze favoriete superhelden. Niet dat veel mensen daar nu mee bezig zijn. Deze week verschijnt namelijk eerst nog Fantastic Four, waarin we ook een groep superhelden samen zien vechten tegen verschillende bekende schurken uit het Marvel-universum, waaronder Silver Surfer en Galactus.

Daarnaast zitten ook veel comic-fans even in een DC-fase, want de nieuwe Superman-film van James Gunn wordt erg goed ontvangen. Hij is erg kitcherig, zonder te ver te gaan en dat maakt het een toffe DC-film.

In ieder geval zitten we deze zomer goed in de superhelden, en dat zorgt ervoor dat het lange wachten op december 2026 iets draaglijker wordt. Tegelijkertijd hopen we binnenkort ook iets meer te zien van de nieuwe hoofdstukken van Avengers, zeker voordat het straks allemaal in een grote reset gaat.