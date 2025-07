De trailer van Mortal Kombat is zo campy als hij moet zijn

Mortal Kombat is als gamereeks al zwaar over de top en als er dan een verfilming komt, dan moet die wel lekker meegaan in die camp. Dat hebben makers Jeremy Slater, Ed Boon, John Tobias en Simon McQuoid goed begrepen. De trailer van Mortal Kombat II belooft wat.

Lekker campy

Als we de afgelopen jaren iets hebben geleerd, dan is het wel dat gameverfilmingen zich vooral niet te serieus moeten nemen. Niet voor niets waren zowel de Mario-film als Minecraft monsterhits. Je moet een film op basis van een game niet te ‘echt’ maken, want iedereen heeft een heel ander gevoel bij een gamepersonage. Maak er dus vooral iets grappigs en vermakelijks van: dat werkt.

Zeker als je er ook nog een cast aan toevoegt die bestaat uit onder andere Karl Urban, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson en Ludi Lin. Karl Urban is natuurlijk bekend van The Boys en Jessica McNamee van The Meg. Urban speelt Johnny Cage, de hoofdrolspeler uit deze franchise. Kortom, dit zijn mensen die weten wat camp is en vooral: hoe je dat goed inzet en niet te veel doet. Deze film is de opvolger van de Mortal Kombat-film uit 2021. Tadanobu Asano speelt Lord Raiden, Joe Taslim is te zien als Bi-Han en Hiroyuki Sanada kruipt in de rol van Scorpion.