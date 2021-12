De ultieme film compilatie van 2021

2021 loopt richting het einde en zoals eigenlijk ieder jaar was het ook de afgelopen 12 maanden weer smullen op entertainment gebied.

Veel films zijn weer de revue gepasseerd. In 2020 werden er veel premières uitgesteld naar dit jaar door de coronapandemie. Uit onze top 21 zijn bijna alle titels dit jaar uitgebracht. Met als hoogtepunten ondermeer: James Bond, Dune, Black Widow en The Matrix Resurrections. En dan zijn er natuurlijk nog onze favoriete streamingdiensten Netflix, Amazon Prime en Disney+ die het het afgelopen jaar niet stil hebben gezeten.

Louis Plamondon, beter bekend als Sleepy Skunk, heeft weer een meeslepende film mashup gemaakt over 2021. Alle blockbusters en nog veel meer komen aan bod in deze bijna 6 minuten durende trailer.

Movie Mashup 2021

In deze movie mashup zie je scenes uit ondermeer: Free Guy, Tom & Jerry, Coming 2 America, Jungle Cruise, Space Jam: A New Legacy, Spider-Man: No Way Home, Ghostbusters: Afterlife, Mortal Combat, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Fast 9, Dune, Black Widow, Venom: Let There Be Carnage, Godzilla vs. Kong, Red Notice en nog veel meer.

Checken welke film bij welk shot hoort, doe je in dit overzicht. En anders gewoon lekker genieten van deze ultieme movie mashup van 2021.

Enjoy ;)