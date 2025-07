Assassin’s Creed live-action serie komt naar Netflix

Netflix heeft officieel het groene licht gegeven voor de langverwachte live-action serie gebaseerd op Assassin’s Creed. De serie wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met Ubisoft en krijgt twee zwaargewichten als showrunners: Roberto Patino (Westworld, DMZ, Sons of Anarchy) en David Wiener (Halo, Homecoming, The Killing).

Fans kunnen zich voorbereiden op een spannende, tijdloze thriller die zich afspeelt op het snijvlak van geschiedenis, technologie en ideologie — geheel in lijn met de sfeer van de succesvolle gamereeks.

Een strijd tussen vrije wil en controle

In de serie draait alles om de eeuwenoude oorlog tussen twee geheime facties:

De Templars, die geloven in orde door controle

De Assassins, die vechten voor vrijheid van denken en handelen

De serie volgt personages die betrokken raken bij cruciale momenten in de wereldgeschiedenis. Via hun ogen beleef je de strijd om het lot van de mensheid — een thema dat al jaren centraal staat in de Assassin’s Creed-franchise.

Makers willen diepere lagen blootleggen

In een gezamenlijke verklaring leggen showrunners Patino en Wiener uit waarom dit project zo bijzonder voor hen is:

“Elke dag dat we aan deze show werken, zijn we enthousiast en dankbaar. Onder het spektakel van parkour en actie ligt een verhaal over identiteit, bestemming, macht, hebzucht en de verbondenheid tussen mensen. Het is een eer om dit samen met Ubisoft en Netflix tot leven te brengen.”

Ze benadrukken dat de serie niet alleen draait om actie, maar ook over wat we als samenleving kunnen verliezen wanneer we die verbondenheid kwijtraken — een onderwerp dat vandaag relevanter is dan ooit.

Netflix en Ubisoft: een samenwerking die al jaren broeit

De samenwerking tussen Netflix en Ubisoft werd in 2020 al aangekondigd. Nu, vijf jaar later, komt het eerste grote project daaruit eindelijk tot leven. Volgens Peter Friedlander, VP Scripted Series bij Netflix, is het resultaat een episch avontuur dat zowel fans van het eerste uur als nieuwkomers moet aanspreken:

“Het is inspirerend om te zien hoe ver de visie is gekomen. Deze serie eert het erfgoed van Assassin’s Creed én nodigt een nieuw publiek uit om de Brotherhood te ervaren als nooit tevoren.”

Wanneer komt de serie?

Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Maar nu de serie officieel groen licht heeft gekregen en de creatieve leiding vaststaat, lijkt de productie echt op gang te zijn gekomen. Gezien de omvang en internationale setting van de franchise, ligt het voor de hand dat de opnames grootschalig en wereldwijd zullen plaatsvinden.

Wat kunnen fans verwachten?

Hoewel er nog weinig is onthuld over specifieke tijdperken of hoofdpersonen, weten we één ding zeker: Assassin’s Creed heeft geen gebrek aan bronnenmateriaal. Van de Kruistochten tot het oude Egypte en van de Renaissance tot de industriële revolutie — elk tijdperk biedt kansen voor unieke verhalen en visuele spektakels.

Fans van het spel én van epische series als The Witcher en Game of Thrones hebben er een nieuwe titel bij om naar uit te kijken.