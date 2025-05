Assassin’s Creed Shadows review: doet Japan toch nog eer aan

Assassin’s Creed zelf is niet heel erg veranderd: het is nog steeds belangrijk dat je niet altijd als een botte boer iedereen aanvalt, maar dat je wel een bepaalde mate van stealth opzoekt. Sluipen, niet gezien worden, dat helpt je uiteindelijk wel. Hoewel er in het verleden zeker AC-games zijn geweest die moeilijk speelbaar waren door een veelheid aan bugs of andere gekke dingen, is er een ding altijd goed geweest aan deze franchise, en dat is die gameplay die gewoon heel lekker voelt. Je kunt jezelf AC heel snel eigen maken, zonder dat het per se allemaal heel erg simpel in elkaar zit.

Assassin’s Creed Shadows

Het verhaal draait om de strijd tussen de Assassin Brotherhood die vrede wil door vrijheden en de Templar Order die juist vrede willen krijgen door meer controle. Let wel, het is de 16e eeuw, dus toen gingen mensen daar nog heel anders mee om. In ieder geval ervaar je het door de ogen van de Afrikaanse samurai Yasuke en de kunoichi Fujibayashi Naoe. Er zijn mensen die liever 1 hoofdrolspeler in Assassin’s Creed willen spelen, maar ik vind die wisseling juist verfrissend. Het is net even andere gameplay, het is net even een andere blik op het verhaal en als je het ene niet zo tof vindt, dan kan de ander het nog redden.