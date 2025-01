Dit zijn 5 gehypete games die in 2025 eindelijk uitkomen

Een nieuw jaar, een nieuwe collectie aan games om te spelen. Dit jaar belooft een mooi gamejaar te worden, want de meest geanticipeerde game van het laatste decennium komt uit: Grand Theft Auto VI. En nog 4 games waar we enorm naar uitkijken.

GTA 6

Vraag een gamer naar welke game hij of zij het meest uitkijkt in 2025, dan is de kans 95 procent dat het antwoord Grand Theft Auto VI is. Rockstar werkt momenteel hard aan het spel, dat een soort Bonnie & Clyde-achtige vertelling zou zijn over een man en een vrouw die op boevenpad gaan. Het is immers GTA, de game beroemd omdat je mensen uit hun auto kunt slepen om er vervolgens met die auto vandoor te gaan. Sex, drugs en rock & roll, plus een hele dikke laag humor en kritiek op de Amerikaanse cultuur: het belooft er allemaal weer in te zitten, GTA VI. Wanneer het spel uitkomt is nog onbekend: veel mensen zijn bang dat de release nog net naar 2026 wordt getild.